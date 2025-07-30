Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик оцінив можливість проведення виборів онлайн

ЦВК Сергій Дубовик заявив, що в Україні немає технічної можливості гарантувати таємницю голосування онлайн.

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Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в онлайн-форматі в Україні наразі неможливе через відсутність технічних гарантій дотримання таємниці голосування. Про це він розповів в ефірі програми Ранок.LIVE.

«В умовах України і її організаційного простору для проведення виборів це на сьогоднішній день неможливо», — зазначив Дубовик.

За його словами, жодна країна з інфраструктурою, співмірною з українською, не проводить голосування повністю онлайн. Такий формат наразі доступний лише в окремих невеликих державах, як-от Естонія, де рівень цифровізації значно вищий.

«Наша інфраструктура не може в повному обсязі забезпечити проведення виборів онлайн. Крім того, давай подивимось на те, що український народ має підвищену суверенність. Наші останні протести громадян, які відбуваються, чітко свідчать про те, що громадяни не сприймуть будь-яких процедур, до яких вони не звикли», — пояснив представник ЦВК.

Дубовик наголосив, що будь-які зміни у виборчій системі мають бути сприйнята суспільством. На його думку, проведення онлайн-виборів без гарантій таємності голосування та довіри громадян до цифрових інструментів може підірвати державний механізм.

«Поки рівень технологій не дозволяє повністю гарантувати таємницю голосування і волевиявлення виборців», — резюмував він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які за законом мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через дію воєнного стану в країні. Відповідно, Верховна Рада не призначала дату голосування, а ЦВК констатувала відсутність підстав для формування виборчих комісій усіх рівнів.

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