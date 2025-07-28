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В Україні цьогоріч місцеві вибори точно не проводитимуть – ЦВК пояснила причину

18:24, 28 липня 2025
Через воєнний стан чергові місцеві вибори в жовтні 2025 року не відбудуться.
В Україні цьогоріч місцеві вибори точно не проводитимуть – ЦВК пояснила причину
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Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які за законом мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через дію воєнного стану в країні. Відповідно, Верховна Рада не призначала дату голосування, а ЦВК констатувала відсутність підстав для формування виборчих комісій усіх рівнів.

Згідно з виборчим законодавством України, чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території країни в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів. Таким чином, цього року вибори мали б відбутися 26 жовтня 2025 року. Дату таких виборів Верховна Рада призначає не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Однак через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації в Україні діє воєнний стан, під час якого організація та проведення будь-яких виборів заборонені. У зв’язку з цим парламент не ухвалив рішення про призначення чергових місцевих виборів.

ЦВК зазначила, що за таких умов відсутні підстави для внесення подань щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських і селищних територіальних виборчих комісій (ТВК). Також не проводитиметься формування нового складу ТВК Центральною виборчою комісією чи районними та міськими територіальними виборчими комісіями, які відповідають за підготовку та проведення місцевих виборів.

Комісія також звернулася до місцевих організацій політичних партій, які є суб’єктами подання кандидатур до складу ТВК, наголосивши, що передумовою для внесення таких подань є ухвалення Верховною Радою рішення про призначення виборів і визначення їхньої дати.

Член ЦВК Сергій Постівий пояснив: «Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали би змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії».

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