В Украине в этом году местные выборы точно не будут проводить – ЦИК объяснила причину

Из-за военного положения очередные местные выборы в октябре 2025 года не состоятся.

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Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране. Соответственно, Верховная Рада не назначала дату голосования, а ЦИК констатировала отсутствие оснований для формирования избирательных комиссий всех уровней.

Согласно избирательному законодательству Украины, очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. Таким образом, в этом году выборы должны были бы состояться 26 октября 2025 года. Дату таких выборов Верховная Рада назначает не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Однако из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине действует военное положение, во время которого организация и проведение любых выборов запрещены. В связи с этим парламент не принял решение о назначении очередных местных выборов.

ЦИК отметила, что при таких условиях отсутствуют основания для внесения представлений по кандидатурам в состав областных, районных, городских, сельских и поселковых территориальных избирательных комиссий (ТИК). Также не будет проводиться формирование нового состава ТИК Центральной избирательной комиссией или районными и городскими территориальными избирательными комиссиями, которые отвечают за подготовку и проведение местных выборов.

Комиссия также обратилась к местным организациям политических партий, которые являются субъектами представления кандидатур в состав ТИК, подчеркнув, что предпосылкой для внесения таких представлений является принятие Верховной Радой решения о назначении выборов и определение их даты.

Член ЦИК Сергей Постивый объяснил: «Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, согласно требованиям избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии».

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