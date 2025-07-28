Практика судов
  1. В Украине

В Украине в этом году местные выборы точно не будут проводить – ЦИК объяснила причину

18:24, 28 июля 2025
Из-за военного положения очередные местные выборы в октябре 2025 года не состоятся.
В Украине в этом году местные выборы точно не будут проводить – ЦИК объяснила причину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране. Соответственно, Верховная Рада не назначала дату голосования, а ЦИК констатировала отсутствие оснований для формирования избирательных комиссий всех уровней.

Согласно избирательному законодательству Украины, очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. Таким образом, в этом году выборы должны были бы состояться 26 октября 2025 года. Дату таких выборов Верховная Рада назначает не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Однако из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине действует военное положение, во время которого организация и проведение любых выборов запрещены. В связи с этим парламент не принял решение о назначении очередных местных выборов.

ЦИК отметила, что при таких условиях отсутствуют основания для внесения представлений по кандидатурам в состав областных, районных, городских, сельских и поселковых территориальных избирательных комиссий (ТИК). Также не будет проводиться формирование нового состава ТИК Центральной избирательной комиссией или районными и городскими территориальными избирательными комиссиями, которые отвечают за подготовку и проведение местных выборов.

Комиссия также обратилась к местным организациям политических партий, которые являются субъектами представления кандидатур в состав ТИК, подчеркнув, что предпосылкой для внесения таких представлений является принятие Верховной Радой решения о назначении выборов и определение их даты.

Член ЦИК Сергей Постивый объяснил: «Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, согласно требованиям избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы военное положение местные выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».

Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду