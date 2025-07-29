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Праця неповнолітних: які особливості надання відпусток

07:00, 29 липня 2025
Працівникам, що не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються в слушний для них час.
Праця неповнолітних: які особливості надання відпусток
Фото: Freepik
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Державна служба з питань праці пояснює, чи існуюють особливості надання відпусток працівникам віком до 18 років.

Працівники, що не досягли 18 років, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Додаткові пільги з надання відпусток неповнолітнім працівникам передбачені ст. 195 КЗпП України. Працівникам, що не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються в слушний для них час. У перший рік роботи відпустка повної тривалості може бути надана за заявою працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.

У зв’язку з цим при складанні графіку надання відпусток працедавець в першочерговому порядку враховує побажання неповнолітніх працівників. Якщо ж такий працівник прийнятий на підприємство після затвердження графіку відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік (з урахуванням побажань неповнолітнього) встановлюється доповнення графіку відпусток.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняється не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам впродовж робочого року.

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Держпраці відпустка

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