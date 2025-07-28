На Закарпатті судили 70-річного чоловіка, який тримав жінку на ланцюгу більше тижня

Житель Закарпаття побив свою 68-річну дружину, а потім тримав її на ланцюгу.

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На Закарпатті отримав покарання 70-річний чоловік, який побив свою дружину палицею та тримав її на ланцюгу понад 9 днів.

Суд встановив, що мешканець Закарпаття побив свою 68-річну дружину дерев’яною палкою. Чоловік завдав їй численних ударів по плечах, спині та сідницях, спричинивши садна та синці.

Слідство встановило, що через тиждень після побиття чоловік закріпив свою дружину металевим ланцюгом довжиною близько семи метрів до меблів. Унаслідок цього жінка залишалася фактично в ув’язненні протягом понад дев’яти діб, не маючи змоги вільно пересуватися. Її звільнили лише після втручання поліції.

У судовому засіданні чоловік пояснив свої дії тим, що напередодні посварився з дружиною. Причиною суперечки стало те, що вона нібито вживала алкоголь. Чоловік заявив, що прикував жінку до меблів, аби та "не могла піти знову до магазину по алкогольні напої".

Чоловік визнав свою провину, розкаявся у вчиненому і сказав, що примирився з нею. При цьому мешканка Закарпаття заявила – поки була прив’язана ланцюгом, чоловік не бив і не ображав її. В суді жінка сказала, що пробачила йому.

Іршавський районний суд Закарпатської області призначив мешканцю Закарпаття покарання у вигляді двох років позбавлення волі, яке замінили на рік і шість місяців умовного строку (справа № 301/1445/25).

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