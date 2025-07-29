Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

Після того, як закон набере чинності, розпочнеться формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Перехідні положення передбачають, що у Комісії буде 10 місяців, аби прийняти висновок щодо аудиту АРМА. Рахуватися цей строк буде з моменту набрання чинності законом. Тобто – у комісії буде час до літа 2026 року.

Нагадаємо, що такий аудит проводиться і стосовно інших органів, до прикладу, НАЗК та НАБУ.

Комісія з аудиту АРМА буде складатися з 3-х осіб. Її персональний склад затверджується урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 3-х років до проведення аудиту надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання або протидії корупції, реформування органів правопорядку, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Рішення про затвердження персонального складу Комісії з аудиту уряд приймає не пізніш як через 14 днів з дня надходження пропозицій партнерів з розвитку. Таке рішення повинно містити список визначених членів Комісії з проведення оцінювання, а також список кандидатів на заміну у разі дострокового припинення їхніх повноважень (не менше одного кандидата).

Далі Комісія має затвердити та оприлюднити критерії та методику проведення аудиту ефективності діяльності АРМА, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов’язків головою АРМА.

Членами Комісії з аудиту можуть бути особи, які мають вищу освіту, досвід роботи в органах правопорядку, прокуратурі та/або досвід протидії корупції в Україні, за кордоном чи в міжнародних організаціях не менше 5 років, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, а також володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінювання (аудиту), відповідають критерію доброчесності.

Для проведення аудиту члени Комісії з проведення оцінювання мають право:

доступу до інформації та документів, які є у володінні АРМА, з урахуванням обмежень, передбачених Законом «Про державну таємницю»;

проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками АРМА та органів прокуратури, працівниками інших органів державної влади, а також з іншими особами, які володіють інформацією чи документами, необхідними для проведення оцінювання (аудиту), з дотриманням вимог Закону «Про державну таємницю»;

звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних або юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання (аудиту). Орган або особа, які отримали запит Комісії з проведення оцінювання, надають необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;

користуватися допомогою помічників.

Члени Комісії, їхні помічники мають право збирати, зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для аудиту, у тому числі персональні дані, інформацію з обмеженим доступом.

Порядок доступу та обробки інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці відповідно до закону) визначається Комісією.

Членам Комісії з проведення оцінювання та їхнім помічникам забороняється розголошувати відомості досудового розслідування та втручатися у здійснення досудового розслідування. У висновку аудиту, який затверджує Комісія, має міститися обґрунтований висновок щодо ефективності діяльності АРМА, а також рекомендації щодо усунення виявлених недоліків у роботі та підвищення ефективності діяльності органу.

Висновок Комісії про неефективність діяльності АРМА або неналежне виконання обов’язків головою АРМА є підставою для припинення його повноважень.

Висновок аудиту вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання здійснює секретаріат уряду, а фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення діяльності Комісії, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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