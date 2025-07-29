Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

08:38, 29 липня 2025
Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.
Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

Після того, як закон набере чинності, розпочнеться формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Перехідні положення передбачають, що у Комісії буде 10 місяців, аби прийняти висновок щодо аудиту АРМА. Рахуватися цей строк буде з моменту набрання чинності законом. Тобто – у комісії буде час до літа 2026 року.  

Нагадаємо, що такий аудит проводиться і стосовно інших органів, до прикладу, НАЗК та НАБУ.

Комісія з аудиту АРМА буде складатися з 3-х осіб. Її персональний склад затверджується урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 3-х років до проведення аудиту надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання або протидії корупції, реформування органів правопорядку, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Рішення про затвердження персонального складу Комісії з аудиту уряд приймає не пізніш як через 14 днів з дня надходження пропозицій партнерів з розвитку. Таке рішення повинно містити список визначених членів Комісії з проведення оцінювання, а також список кандидатів на заміну у разі дострокового припинення їхніх повноважень (не менше одного кандидата).

Далі Комісія має затвердити та оприлюднити критерії та методику проведення аудиту ефективності діяльності АРМА, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов’язків головою АРМА.

Членами Комісії з аудиту можуть бути особи, які мають вищу освіту, досвід роботи в органах правопорядку, прокуратурі та/або досвід протидії корупції в Україні, за кордоном чи в міжнародних організаціях не менше 5 років, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, а також володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінювання (аудиту), відповідають критерію доброчесності.

Для проведення аудиту члени Комісії з проведення оцінювання мають право:

  • доступу до інформації та документів, які є у володінні АРМА, з урахуванням обмежень, передбачених Законом «Про державну таємницю»;
  • проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками АРМА та органів прокуратури, працівниками інших органів державної влади, а також з іншими особами, які володіють інформацією чи документами, необхідними для проведення оцінювання (аудиту), з дотриманням вимог Закону «Про державну таємницю»;
  • звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних або юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання (аудиту). Орган або особа, які отримали запит Комісії з проведення оцінювання, надають необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;
  • користуватися допомогою помічників.

Члени Комісії, їхні помічники мають право збирати, зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для аудиту, у тому числі персональні дані, інформацію з обмеженим доступом.

Порядок доступу та обробки інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці відповідно до закону) визначається Комісією.

Членам Комісії з проведення оцінювання та їхнім помічникам забороняється розголошувати відомості досудового розслідування та втручатися у здійснення досудового розслідування. У висновку аудиту, який затверджує Комісія, має міститися обґрунтований висновок щодо ефективності діяльності АРМА, а також рекомендації щодо усунення виявлених недоліків у роботі та підвищення ефективності діяльності органу.

Висновок Комісії про неефективність діяльності АРМА або неналежне виконання обов’язків головою АРМА є підставою для припинення його повноважень.

Висновок аудиту вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання здійснює секретаріат уряду, а фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення діяльності Комісії, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.

Олена Шуляк завила, що законопроект про право урядового органу зупиняти акти місцевого самоврядування є маркером Ukraine Facility

Цей законопроект передбачає, що суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі визнаних незаконними актів органів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про їх незаконність.

Кандидати в судді успішно склали тести з історії державності, але чи було це так легко – фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів і навмисно, і вимушено дозволила кандидатам в судді отримати високий результат.

У законі про банківську діяльність з’явилися нові підстави для розкриття банківської таємниці на запит Мін’юсту

Мін’юст у визначеним законом випадках зможе надавати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману від банків та Нацбанку, представникам України у справах, іншим учасникам справи та їхнім представникам, суддям у справі, їхнім помічникам та адміністративному персоналу, експертам.

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області