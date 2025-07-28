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Ремонт доріг у Києві обійшовся у 3,2 млн грн збитків – сім посадовців і підприємець під підозрою

20:02, 28 липня 2025
У Києві повідомлено про підозри 7 посадовцям КП та приватному підприємцю через розтрати бюджетних грошей.
Ремонт доріг у Києві обійшовся у 3,2 млн грн збитків – сім посадовців і підприємець під підозрою
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У Києві прокурори та слідчі поліції викрили низку порушень, пов’язаних із ремонтом вулиць, мостів та благоустроєм доріг, що призвели до збитків на суму 3,2 мільйона гривень. Підозри отримали семеро посадових осіб комунальних підприємств та один приватний підприємець. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Сфера дорожніх робіт у столиці залишається проблемною через постійні випадки розтрати бюджетних коштів. Прокурори спільно з поліцією виявили кілька схем, за якими посадовці привласнювали кошти або сприяли їх нецільовому використанню. Зокрема, підозри оголошено таким особам:

Заступниця начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва КК «Київавтодор». Вона погодила завищену ціну на пісок, який використовувався для протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро. Це призвело до переплати у розмірі понад 900 тисяч гривень. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Керівники КП ШЕУ Голосіївського, Святошинського, Деснянського районів, в.о. начальника КП ШЕУ Солом’янського району та виконроб КП ШЕУ Дарницького району. Ці посадовці залучили підлеглих працівників до ремонту вулиці Кирилівської у Подільському районі, але при цьому підписували табелі робочого часу за їх основним місцем роботи в інших районах, де вони фактично не перебували. Через це на оплату праці було безпідставно витрачено понад 1,6 мільйона гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна та службове підроблення).

Начальник КП ШЕУ Дніпровського району. Під час облаштування дороги та озеленення території замовника 340 тисяч гривень за виконані роботи були перераховані не на рахунки комунального підприємства, а безпосередньо посадовцям. Водночас начальник підписав акти виконаних робіт, у яких їхня вартість була занижена до 10 тисяч гривень. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України (пособництво в отриманні неправомірної вигоди та службове підроблення).

Крім того, правоохоронці виявили порушення у сфері надання допомоги постраждалим від війни. Керівнику приватного підприємства, яке на замовлення благодійного фонду облаштовувало фундаменти, септики та водопровід для модульних будинків у селі Мощун Київської області, також повідомлено про підозру. Ці модульні будинки призначалися для людей, які втратили житло через збройну агресію РФ. Вартість робіт була завищена на 470 тисяч гривень. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, службове підроблення та розтрата майна).

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прокуратура Київ дороги підозрюваний

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