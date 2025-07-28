Як безпечно пережити спеку: українцям дали поради

У спекотні години треба уникати перебування на сонці та підтримувати водний баланс організму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних. Тому важливо знати, що робити у спекотні дні щоб полегшити стан.

Патрульна поліція Одещини нагадує прості правила, як безпечно пережити спеку:

- Пийте достатньо води, навіть якщо не відчуваєте спраги

- Не залишайте дітей, літніх людей чи тварин у зачиненому авто.

- Охолоджуйтесь: вологий рушник, прохолодний душ або ванночки для рук і ніг.

- Уникайте перебування на сонці в обідню пору: обирайте тінь, капелюх і сонцезахисний крем.

- Удома зашторюйте вікна, щоб зменшити нагрів приміщення.

- Одяг має бути вільним і з натуральних тканин.

- Їжте невеликими порціями, віддавайте перевагу легкій їжі.

- Плануйте фізичну активність на ранок або вечір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.