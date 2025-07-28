Как безопасно пережить жару: украинцам дали советы

В жаркие часы следует избегать пребывания на солнце и поддерживать водный баланс организма.

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Высокая температура, которая ожидается в ближайшие несколько дней в Украине, может негативно влиять на здоровье, особенно у людей пожилого возраста, детей, беременных. Поэтому важно знать, что делать в жаркие дни, чтобы облегчить состояние.

Патрульная полиция Одесской области напоминает простые правила, как безопасно пережить жару:

- Пейте достаточно воды, даже если не испытываете жажды

- Не оставляйте детей, пожилых людей или животных в закрытом автомобиле.

- Охлаждайтесь: влажное полотенце, прохладный душ или ванночки для рук и ног.

- Избегайте пребывания на солнце в обед: выбирайте тень, шляпу и солнцезащитный крем.

- Дома зашторивайте окна, чтобы уменьшить нагрев помещения.

- Одежда должна быть свободной и из натуральных тканей.

– Ешьте небольшими порциями, отдавайте предпочтение легкой пище.

- Планируйте физическую активность на утро или вечер.

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