Как безопасно пережить жару: украинцам дали советы

Высокая температура, которая ожидается в ближайшие несколько дней в Украине, может негативно влиять на здоровье, особенно у людей пожилого возраста, детей, беременных. Поэтому важно знать, что делать в жаркие дни, чтобы облегчить состояние.
Патрульная полиция Одесской области напоминает простые правила, как безопасно пережить жару:
- Пейте достаточно воды, даже если не испытываете жажды
- Не оставляйте детей, пожилых людей или животных в закрытом автомобиле.
- Охлаждайтесь: влажное полотенце, прохладный душ или ванночки для рук и ног.
- Избегайте пребывания на солнце в обед: выбирайте тень, шляпу и солнцезащитный крем.
- Дома зашторивайте окна, чтобы уменьшить нагрев помещения.
- Одежда должна быть свободной и из натуральных тканей.
– Ешьте небольшими порциями, отдавайте предпочтение легкой пище.
- Планируйте физическую активность на утро или вечер.
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