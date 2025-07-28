Ремонт дорог в Киеве обошелся в 3,2 млн грн убытков – семь должностных лиц и предприниматель под подозрением

В Киеве сообщено о подозрениях 7 должностным лицам КП и частному предпринимателю из-за растраты бюджетных денег.

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В Киеве прокуроры и следователи полиции разоблачили ряд нарушений, связанных с ремонтом улиц, мостов и благоустройством дорог, которые привели к убыткам на сумму 3,2 миллиона гривен. Подозрения получили семь должностных лиц коммунальных предприятий и один частный предприниматель. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Сфера дорожных работ в столице остается проблемной из-за постоянных случаев растраты бюджетных средств. Прокуроры совместно с полицией обнаружили несколько схем, по которым чиновники присваивали средства или способствовали их нецелевому использованию. В частности, подозрения объявлены таким лицам:

Заместитель начальника отдела мостов и путепроводов управления капитального строительства КК «Киевавтодор». Она согласовала завышенную цену на песок, который использовался для противоаварийных работ на мосту Метро через реку Днепр. Это привело к переплате в размере более 900 тысяч гривен. Действия чиновницы квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Руководители КП ШЕУ Голосеевского, Святошинского, Деснянского районов, и.о. начальника КП ШЕУ Соломенского района и прораб КП ШЕУ Дарницкого района. Эти должностные лица привлекли подчиненных работников к ремонту улицы Кирилловской в Подольском районе, но при этом подписывали табели рабочего времени по их основному месту работы в других районах, где они фактически не находились. Из-за этого на оплату труда было безосновательно потрачено более 1,6 миллиона гривен. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества и служебный подлог).

Начальник КП ДЭУ Днепровского района. Во время обустройства дороги и озеленения территории заказчика 340 тысяч гривен за выполненные работы были перечислены не на счета коммунального предприятия, а непосредственно должностным лицам. В то же время начальник подписал акты выполненных работ, в которых их стоимость была занижена до 10 тысяч гривен. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды и служебный подлог).

Кроме того, правоохранители выявили нарушения в сфере оказания помощи пострадавшим от войны. Руководителю частного предприятия, которое по заказу благотворительного фонда обустраивало фундаменты, септики и водопровод для модульных домов в селе Мощун Киевской области, также сообщено о подозрении. Эти модульные дома предназначались для людей, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии РФ. Стоимость работ была завышена на 470 тысяч гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, служебный подлог и растрата имущества).

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