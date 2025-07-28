Практика судов
  1. В Украине

Ремонт дорог в Киеве обошелся в 3,2 млн грн убытков – семь должностных лиц и предприниматель под подозрением

20:02, 28 июля 2025
В Киеве сообщено о подозрениях 7 должностным лицам КП и частному предпринимателю из-за растраты бюджетных денег.
Ремонт дорог в Киеве обошелся в 3,2 млн грн убытков – семь должностных лиц и предприниматель под подозрением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прокуроры и следователи полиции разоблачили ряд нарушений, связанных с ремонтом улиц, мостов и благоустройством дорог, которые привели к убыткам на сумму 3,2 миллиона гривен. Подозрения получили семь должностных лиц коммунальных предприятий и один частный предприниматель. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Сфера дорожных работ в столице остается проблемной из-за постоянных случаев растраты бюджетных средств. Прокуроры совместно с полицией обнаружили несколько схем, по которым чиновники присваивали средства или способствовали их нецелевому использованию. В частности, подозрения объявлены таким лицам:

Заместитель начальника отдела мостов и путепроводов управления капитального строительства КК «Киевавтодор». Она согласовала завышенную цену на песок, который использовался для противоаварийных работ на мосту Метро через реку Днепр. Это привело к переплате в размере более 900 тысяч гривен. Действия чиновницы квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Руководители КП ШЕУ Голосеевского, Святошинского, Деснянского районов, и.о. начальника КП ШЕУ Соломенского района и прораб КП ШЕУ Дарницкого района. Эти должностные лица привлекли подчиненных работников к ремонту улицы Кирилловской в Подольском районе, но при этом подписывали табели рабочего времени по их основному месту работы в других районах, где они фактически не находились. Из-за этого на оплату труда было безосновательно потрачено более 1,6 миллиона гривен. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества и служебный подлог).

Начальник КП ДЭУ Днепровского района. Во время обустройства дороги и озеленения территории заказчика 340 тысяч гривен за выполненные работы были перечислены не на счета коммунального предприятия, а непосредственно должностным лицам. В то же время начальник подписал акты выполненных работ, в которых их стоимость была занижена до 10 тысяч гривен. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды и служебный подлог).

Кроме того, правоохранители выявили нарушения в сфере оказания помощи пострадавшим от войны. Руководителю частного предприятия, которое по заказу благотворительного фонда обустраивало фундаменты, септики и водопровод для модульных домов в селе Мощун Киевской области, также сообщено о подозрении. Эти модульные дома предназначались для людей, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии РФ. Стоимость работ была завышена на 470 тысяч гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, служебный подлог и растрата имущества).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев дороги подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».

Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду