Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект 12374-д).

После того как закон вступит в силу, начнется формирование Комиссии по проведению независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии будет 10 месяцев, чтобы принять заключение по аудиту АРМА. Считаться этот срок будет с момента вступления закона в силу. То есть – у комиссии будет время до лета 2026 года.

Напомним, что такой аудит проводится и в отношении других органов, например, НАПК и НАБУ.

Комиссия по аудиту АРМА будет состоять из 3-х человек. Ее персональный состав утверждается правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 3-х лет до проведения аудита предоставляли Украине международную техническую помощь в сферах предотвращения или противодействия коррупции, реформирования органов правопорядка, выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Решение об утверждении персонального состава Комиссии по аудиту правительство принимает не позднее чем через 14 дней со дня поступления предложений партнеров по развитию. Такое решение должно содержать список определенных членов Комиссии по проведению оценки, а также список кандидатов на замену в случае досрочного прекращения их полномочий (не менее одного кандидата).

Далее Комиссия должна утвердить и обнародовать критерии и методику проведения аудита эффективности деятельности АРМА, в том числе критерии признания ненадлежащим исполнения обязанностей главой АРМА.

Членами Комиссии по аудиту могут быть лица, имеющие высшее образование, опыт работы в органах правопорядка, прокуратуре и/или опыт противодействия коррупции в Украине, за рубежом или в международных организациях не менее 5 лет, безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, а также обладающие необходимыми знаниями и навыками для проведения оценки (аудита), соответствующие критерию добропорядочности.

Для проведения аудита члены Комиссии по проведению оценки имеют право:

доступа к информации и документам, находящимся во владении АРМА, с учетом ограничений, предусмотренных Законом «О государственной тайне»;

проводить конфиденциальные интервью с сотрудниками АРМА и органов прокуратуры, сотрудниками других органов государственной власти, а также с другими лицами, владеющими информацией или документами, необходимыми для проведения оценки (аудита), с соблюдением требований Закона «О государственной тайне»;

обращаться в органы государственной власти, к любым физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении пояснений, документов или информации, необходимых для проведения оценки (аудита). Орган или лицо, получившие запрос Комиссии по проведению оценки, предоставляют необходимые пояснения и/или документы (их копии) или информацию в течение 10 календарных дней со дня получения запроса;

пользоваться помощью помощников.

Члены Комиссии, их помощники имеют право собирать, хранить и анализировать информацию, необходимую для аудита, в том числе персональные данные, информацию с ограниченным доступом.

Порядок доступа и обработки информации с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной или банковской тайне в соответствии с законом) определяется Комиссией.

Членам Комиссии по проведению оценки и их помощникам запрещается разглашать сведения досудебного расследования и вмешиваться в осуществление досудебного расследования. В заключении аудита, которое утверждает Комиссия, должно содержаться обоснованное заключение об эффективности деятельности АРМА, а также рекомендации по устранению выявленных недостатков в работе и повышению эффективности деятельности органа.

Заключение Комиссии о неэффективности деятельности АРМА или ненадлежащем исполнении обязанностей главой АРМА является основанием для прекращения его полномочий.

Заключение аудита считается принятым, если за него проголосовали все члены Комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по проведению оценки осуществляет секретариат правительства, а финансирование, организационно-техническое и экспертное обеспечение деятельности Комиссии, ее членов и их помощников может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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