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На Закарпатье судили 70-летнего мужчину, который держал женщину на цепи больше недели

23:50, 28 июля 2025
Житель Закарпатья избил свою 68-летнюю жену, а затем держал ее на цепи.
На Закарпатье судили 70-летнего мужчину, который держал женщину на цепи больше недели
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На Закарпатье получил наказание 70-летний мужчина, который избил свою жену палкой и держал ее на цепи более 9 дней.

Суд установил, что житель Закарпатья избил свою 68-летнюю жену деревянной палкой. Мужчина нанес ей многочисленные удары по плечам, спине и ягодицам, причинив ссадины и синяки.

Следствие установило, что через неделю после избиения мужчина закрепил свою жену металлической цепью длиной около семи метров до мебели. В результате женщина оставалась фактически в заключении более девяти суток, не имея возможности свободно передвигаться. Ее уволили только после вмешательства полиции.

В судебном заседании мужчина объяснил свои действия тем, что накануне ссорился с женой. Причиной спора стало то, что он якобы употреблял алкоголь. Мужчина заявил, что приковал женщину к мебели, чтобы та "не могла пойти снова в магазин за алкогольными напитками".

Муж признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что примирился с ней. При этом жительница Закарпатья заявила – пока была привязана цепью, мужчина не избивал и не обижал ее. В суде женщина сказала, что простила его.

Иршавский районный суд Закарпатской области назначил Закарпатью наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменили на год и шесть месяцев условного срока (дело № 301/1445/25).

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