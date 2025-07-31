Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В настоящее время весь гражданский сектор, включая зарплаты государственных служащих, финансируется за счет кредитов или международной донорской помощи. Об этом напомнила во время дискуссии с участием судей глава социального комитета парламента Галина Третьякова.

«Поэтому мы находимся в чрезвычайно тяжелой ситуации распределения того, что нам предоставляют наши доноры, между всеми, кто нуждается в защите. Причем мы ни на час не останавливали ни выплату зарплат, ни пенсий. Индексация пенсий происходит каждый год.

Обсуждение, сможем ли мы обеспечить всем – кому-то больше, кому-то меньше – сейчас ведется в Верховной Раде», – отметила Третьякова.

Как сообщал Минфин, десятки тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря частичной компенсации в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

В отчете проекта, опубликованном в ноябре 2024 года, говорится о 140 тысячах госслужащих за двухлетний период (2022-2024).

При этом международные партнеры не финансируют денежное обеспечение военных. На том, что партнерам нужно изменить свой подход к финансированию зарплат ВСУ, неоднократно акцентировали внимание министр финансов Сергей Марченко, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа и другие.

Зачем нужны орудийные величины

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.п., на орудийную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов должностных лиц.

Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В общей сложности – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых глава социального комитета Рады Галина Третьякова и глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как отметила Галина Третьякова, орудийная величина – это механизм сдерживания роста прожиточного минимума.

«2361 грн сейчас минимальная пенсия людей, отработавших 42-45 лет.

Чтобы сделать минимальную пенсию в 5 тысяч грн, нужно дополнительно 340 млрд грн в бюджет Пенсионного фонда. Но одновременная привязка должностных окладов ряда должностных лиц к прожиточному минимуму требует еще найти сумму в 475 млрд грн. Поэтому искусственный механизм нужно отвязывать», – отметила она.

«Этими законопроектами не делается ничего, кроме отвязки от прожиточного минимума, чтобы лишь создать предпосылки поднятия минимального размера пенсионного обеспечения», – подчеркнула Третьякова.

По ее словам, прожиточный минимум вообще нужно запретить к использованию в качестве кратной величины для чего-либо другого, кроме как для того, чтобы обеспечивать человека.

Также она объяснила, почему для судей первой инстанции предлагается установить орудийную величину в размере 18,2.

Так, по ее словам, при расчете исходили из того, чтобы оклад фактически остался на том же уровне, что и сейчас. Если исходить из орудийной величины в 3470 грн, то – не менее 63 154 грн в 2026 году (что примерно столько же, сколько сейчас составляет оклад судьи местного суда, исходя из прожиточного минимума в 2102 грн).

Судя по выступлению главы комитета, идея об орудийных величинах – это лишь часть большей картины по реформе оплаты труда публичной службы.

«Во-первых, определить, что такое публичная служба. К примеру, Большая Палата Верховного Суда определила, что военная служба – это публичная служба. Я разговаривала с секретарем СНБО, заместителем секретаря, они считают, что это особый вид публичной службы. Далее надо, чтобы мы расписали коэффициенты, с которыми должны финансироваться зарплаты людей по отраслям. И в дальнейшем – встает вопрос штатной численности», – отметила глава комитета.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит расходов. Он должен быть проведен до 1 сентября.

По словам правительственных чиновников и депутатов, на следующие два года при условии продолжения войны Украине потребуется 75 млрд долларов.

Поэтому не исключено, что выступление Галины Третьяковой – это фактически ответ на вопрос, могут ли в нынешних условиях повысить денежное обеспечение судьям, прокурорам и другим должностным лицам.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.