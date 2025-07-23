Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

«Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум – максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», – отметил он.

Согласно указу, Кабинету Министров поручено обеспечить, в соответствии с полномочиями и с учетом угроз национальной безопасности:

Проведение анализа институциональной и функциональной способности органов государственной власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины и принятие по результатам анализа мер, направленных, прежде всего, на недопущение дублирования ими полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов.

в интересах национальной безопасности и обороны Украины и принятие по результатам анализа мер, направленных, прежде всего, на недопущение дублирования ими полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов. Осуществление мер по эффективной дерегуляции экономических процессов и отмене неэффективных государственных регуляций, исключению безосновательного вмешательства органов государственной власти в осуществление законной предпринимательской деятельности.

и отмене неэффективных государственных регуляций, исключению безосновательного вмешательства органов государственной власти в осуществление законной предпринимательской деятельности. Совершенствование нормативно-правового регулирования указанных вопросов, в частности, подготовить перечень нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения.

указанных вопросов, в частности, подготовить перечень нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения. Подготовку до 1 сентября 2025 года предложений по правовым и организационным мерам, направленным на повышение эффективности функционирования государства в условиях военного положения, эффективности использования бюджетных средств, в том числе по перераспределению средств государственного бюджета на производство и закупку технологических видов вооружения, военной и специальной техники для нужд сектора безопасности и обороны, обеспечение экономических прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, повышение экономической состоятельности граждан Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», недавно председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что международным партнерам пора задуматься над тем, чтобы их финансовая помощь могла использоваться на нужды ВСУ и сектора обороны Украины в целом.

Так, по ее словам, потребность во внешнем финансировании на следующий год не уменьшится. Потребности сохраняются на уровне более 40 млрд долларов.

«Урсула фон дер Ляйен заявляла, что она обеспокоена вопросом непокрытой части этой потребности в 19 млрд долларов. Но, я думаю, что это не должно быть только проблемой Европейского Союза. Я бы хотела сказать, что мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году. К примеру, как народный депутат, я могу обратить внимание, что в 2025 году Международный валютный фонд согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов, из которых 12 млрд долларов было initial disbursement (то есть без структурных маяков). В то же время, напомню, что для того, чтобы получить чуть более 6 млрд долларов, Украине нужно было пройти 8 пересмотров программы.

Поэтому я вижу здесь большой потенциал для сотрудничества с Международным валютным фондом и другими донорами украинского бюджета», – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Также, на вопрос, могут ли быть еще пересмотры госбюджета в 2025 году, она отметила, что «для того, чтобы сделать еще один такой пересмотр или хотя бы наполовину такой пересмотр и увеличить расходы на нужды обороны, нам нужно будет принять какие-то более креативные решения по увеличению собственных доходов государства, потому что оборонное финансируется только из собственных доходов (за исключением тех средств, которые поступают от Великобритании)».

Впрочем, как она подчеркнула, эти «креативные решения» не означают, что власть планирует повышение налогов. «Мы однозначно не планируем повышение налогов», – подчеркнула глава бюджетного комитета.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком зарегистрировала пакет законопроектов, которыми предлагается отвязать должностные оклады в судах, прокуратуре, НАБУ и т.д. от прожиточного минимума. Их предлагается считать в условных величинах.

Также напомним, что сейчас в правительстве взят курс на сокращение государственных расходов. Новый премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении перед парламентом отметила, что «мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, цифры и результаты важны».

Автор: Наталя Мамченко

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