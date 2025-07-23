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Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

19:27, 23 июля 2025
Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.
Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций
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В Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы для независимости антикоррупционных институций. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Фактически именно с этого начался мой день. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины. Мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы, свое видение.

Важно, чтобы они сказали и друг другу то, что давно накопилось. Очень ценю договоренность о командной работе – о дальнейшей совместной работе. И о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит – справедливости в Украине. Мы договорились, что руководители институций вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни, что говорят люди в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не напрасно. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано.

Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка. И очень важно: все нормы для независимости антикоррупционных институций будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины конкретных предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства», – указал Зеленский.

Напомним, сейчас вступил в силу как закон законопроект 12414, который существенно изменяет полномочия НАБУ и САП.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины законопроект САП Владимир Зеленский

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