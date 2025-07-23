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Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій

19:27, 23 липня 2025
Президент Зеленський повідомив, що готується законопроект, де будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.
Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій
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До Верховної Ради буде внесений президентський законопроект, в якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Було багато нарад з урядовцями, із представниками правоохоронних органів. Фактично саме із цього почався мій день. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення.

Важливо, щоб вони сказали й один одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу – про подальшу спільну роботу. Та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже – справедливості в Україні. Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

Звісно, всі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, одне одному, на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, усі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано.

Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в межах нашої стратегії трансформації держави», вказав Зеленський.

Нагадаємо, наразі набув чинності як закон законопроект 12414, який суттєво змінює повноваження НАБУ і САП.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП Володимир Зеленський

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