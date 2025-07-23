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Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроект про посилення незалежності НАБУ та САП

19:19, 23 липня 2025
Президент запропонує парламенту законопроект, який забезпечить силу системі правопорядку та убезпечить її від російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку.
Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроект про посилення незалежності НАБУ та САП
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Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Документ підготують спільно з правоохоронною та антикорупційною командою.

Глава держави повідомив про низку важливих рішень за підсумками нарад із керівниками уряду, правоохоронних та антикорупційних органів. За його словами, було детальне обговорення із представниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та Генеральним прокурором України.

«Мені було важливо, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні», – заявив Зеленський.

За результатами зустрічі домовлено, що керівники відповідних інституцій разом підготують план конкретних кроків для посилення правової системи.

«Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано», — наголосив Глава держави.

Президент анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту, що має зміцнити систему правопорядку. Документ, за його словами, передбачатиме норми для збереження незалежності антикорупційних органів та унеможливлення російського впливу.

«Це буде президентський законопроект, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – підкреслив він.

Окремо Зеленський повідомив про підписання указу щодо скорочення бюрократичних процедур і негайного аудиту державних видатків. Він очікує від уряду результатів упродовж місяця для перерозподілу коштів на потреби оборони.

Також готуються кроки з дерегуляції для посилення економічної свободи громадян.

«І залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир… Ми зробимо це. Слава Україні!» – підсумував Президент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує забирати справи у НАБУ і САП, але буде вивчене питання щодо окремих проваджень – зокрема з «чужою» підслідністю.

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП президент Володимир Зеленський

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