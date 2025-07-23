Українська делегація прибула до Стамбула на переговори з РФ, відео

Переговори мають розпочатись о 19:00.

Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

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Українська делегація прибула до Стамбула на перемовини з представниками РФ. Про це пише Le Monde з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.

Після прийому в Анкарі президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом члени української делегації вирушили до Стамбула, де о 19:00 у палаці Чираган має розпочатися третій раунд україно-російських перемовин.

Раніше до Стамбула прилетіла делегація РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемовники від України наполягатимуть на повному припиненні вогню.

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