В Італії легкомоторний літак упав на трасу — загинули двоє людей, відео

Легкомоторний літак упав на трасу, загинули двоє людей, а уламки пошкодили кілька авто — обставини трагедії з'ясовуються.

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В Італії в провінції Брешія, поблизу автодорожньої розв’язки «Корда Молла», зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок падіння загинули двоє людей, які перебували на борту. Про це повідомляє ANSA.

Аварія сталася неподалік муніципалітету Азцано-Мелла. Літак впав на проїжджу частину провінційної дороги та загорівся. Рятувальники виявили два сильно обгорілі тіла. За попередньою інформацією, загиблі — чоловік і жінка, однак їхні особи наразі не встановлені.

Невідомо також, звідки саме вилетів літак. Влада проводить розслідування для з’ясування маршруту польоту та причин трагедії.

Уламки літака пошкодили кілька автомобілів, проте серед водіїв і пасажирів ніхто не постраждав.

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