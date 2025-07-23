В Италии легкомоторный самолет упал на трассу — погибли два человека, видео

Легкомоторный самолет упал на трассу, погибли два человека, а обломки повредили несколько авто — обстоятельства трагедии выясняются.

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В Италии, в провинции Брешия, недалеко от дорожной развязки «Корда Молла», разбился легкомоторный самолет. В результате падения погибли два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает агентство ANSA.

Катастрофа произошла вблизи населенного пункта Азцано-Мелла. Самолет упал на проезжую часть провинциальной дороги и загорелся. Спасатели обнаружили два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, погибшие — мужчина и женщина, однако их личности пока не установлены.

Также неизвестно, откуда именно вылетел самолет. Власти проводят расследование, чтобы установить маршрут полета и причины трагедии.

Обломки воздушного судна повредили несколько автомобилей, но среди водителей и пассажиров пострадавших нет.

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