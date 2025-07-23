Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью

В отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение, но «забирать дела у НАБУ и САП» Руслан Кравченко не планирует.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко не намерен «забирать» дела, находящиеся у НАБУ и САП. Однако в отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение. Об этом Руслан Кравченко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных правонарушений в правоохранительных органах и органах судебной власти.

Комментируя принятие парламентом 22 июля законопроекта 12414, он отметил, что речь идет о наделении соответствующим объемом полномочий института Генпрокурора, который и так отвечает согласно Конституции за справедливость, законность, верховенство права и координирует все правоохранительные органы.

«Что касается этих полномочий, я не собираюсь забирать уголовные производства, у меня такой позиции нет. Это не какая-то чудесная новость для меня. Это дополнительная обязанность и бремя, которое я должен нести перед парламентом и обществом.

Я хочу, чтобы НАБУ и САП и в дальнейшем работали, мы работали со всеми правоохранительными органами. Нам нечего делить. Мы не делим какую-то «корову». Каждому хватит работы.

Некоторые журналисты говорили, что Генпрокурора быстро назначили, чтобы он забрал отдельные производства. Я в Верховной Раде обещал, что я ничего незаконного подписывать не буду.

Незаконно было бы забирать дело Чернышова (экс-министра Нацединства) в другой правоохранительный орган. Я выполнил обещание и ничего не забирал. И сейчас не собираюсь забирать дело Чернышова. НАБУ справляется. Пусть расследуют, заканчивают, открывают материалы, прокуроры САП поддержат государственное обвинение. Если они не справятся, и им нужна будет помощь, я лично приму участие как Генпрокурор, у меня достаточно опыта для поддержания государственного обвинения – если это будет нужно.

Те уголовные производства, которые находятся на стадии досудебного расследования, я тоже не планирую забирать. Но у меня вопрос: что с теми уголовными производствами, которые, возможно, лежат (я не имел доступа, я не видел), которые расследуются годами. Например, дело, которое связано с «ПриватБанком», его должностными лицами и бенефициарами. Наше государство в те времена предоставило 5 млрд долларов на помощь. Должностные лица, бенефициары распределили эти 5 млрд долларов США от государства по кредитам. На сегодня ущерб государства составляет 5 млрд. Также это производство в отношении энергетических объектов. Что там делается? Принимаются ли там процессуальные решения? Я не буду забирать до того, как изучу», – отметил Руслан Кравченко.

«То есть адекватная позиция любого прокурора – сначала исследовать, а потом решить, оставить или выполнить свои полномочия и наделить другой правоохранительный орган.

Если там дело идет к принятию законного решения, то пусть продолжают. А если они там ничего не делают и очень большой интерес государства вернуть средства – конечно, я буду действовать, забирать и предоставлять другим правоохранительным органам и вместе с прокурором расследовать и достигать результатов», – добавил он.

«Я просто не понимаю, для чего создается впечатление, что у кого-то что-то забирают. Работы на всех хватит», – подытожил Кравченко.

Заместитель председателя ВСК Максим Бужанский задал вопрос Руслану Кравченко относительно осознания возложенной на него ответственности.

«Согласны ли Вы со мной, что правоохранительные и антикоррупционные органы должны заниматься исключительно борьбой с преступностью и исключительно борьбой с коррупцией и не должны заниматься политической деятельностью? Согласны ли Вы со мной, что когда эти органы занимаются политической деятельностью, то мы, как Верховная Рада, должны на это реагировать, Вы как Генпрокурор, должны на это реагировать, потому что политическая деятельность – это совсем другая сфера. И любой, кто хочет ею заниматься, может уволиться с соответствующей должности и участвовать в выборах, общественном политическом процессе, но не подменять одно другим.

Я считаю, что вчера Верховная Рада четко определила, кто именно отвечает за деятельность правоохранительных органов, в частности за антикоррупционные органы. И я считаю, что это именно Вы. И Верховная Рада лично на Вас возложила большую ответственность – теперь страна знает, кто является ответственным лицом. Согласны ли Вы со мной, что именно Генпрокурор отвечает за это?» – спросил Максим Бужанский.

Кравченко отметил, что он согласен с этими утверждениями.

«По моей информации, есть некоторое количество уголовных производств, которые не относятся к подследственности НАБУ, но почему-то находятся в НАБУ. Для чего они там находятся, что там делается – также буду этим заниматься, это отдельный кейс – отправить их с чужой подследственности по той подследственности, которой правоохранительные органы должны заниматься», – добавил Руслан Кравченко.

Также он прокомментировал замечания, что у НАБУ есть производства, которые не входят в их подследственность, в частности в отношении адвокатов.

«Там формально добавляют статью, чтобы «привязать» производство к подследственности НАБУ, хотя это не касается их вообще. Будет ли проведен аудит дел, которые имеют такие признаки. Будет ли меняться подследственность, если будут выявлены такие случаи? И главное – будут ли привлекаться к ответственности должностные лица, которые, зная о нарушении подследственности, все равно проводили досудебное расследование, например, прокуроры по делу?» – спросил Максим Бужанский.

«Я буду действовать по закону. Надо изучить каждое отдельное производство и принять законное решение», – ответил Руслан Кравченко.

Также, отвечая на ряд других вопросов, в частности, председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасии Радиной, он отметил, что с руководителями правоохранительных органов будут регулярные встречи, чтобы снять все вопросы. При этом Кравченко подчеркнул, что «каждый работает по своему направлению, по своей подследственности, и никто никому не мешает.

«Я, как Генпрокурор, не планирую мешать НАБУ и САП. Только усилить, скоординировать, помочь, если это будет нужно. Если моя помощь не будет нужна – я буду лишь надзирать в рамках предоставленных мне полномочий за законностью. И там, где я ставлю свою подпись и принимаю решение – в соответствии с собранными доказательствами и если это будет соответствовать закону. Если доказательств не будет, я ничего подписывать не буду», – подчеркнул Кравченко.

«Я в целом не буду вмешиваться. У меня есть полномочия, определенные УПК. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Генпрокурор не заменяет всех детективов, прокуроров. Они как работали, так и работают. Я сказал, что, в первую очередь, я буду разбираться с теми уголовными производствами, которые расследуются год и более.

Я рассказывал, что есть отдельное производство, которое касается должностных лиц «Приватбанка» и бенефициаров. Таких производств несколько. Что с этим делом, почему оно так долго расследуется? Государство дало 5 млрд долларов США на помощь «Приватбанку». «Приватбанк» использовал, раздал кредиты. Эти кредиты никто не вернул. Нанесен ущерб государству – 5 млрд долларов США, деньги налогоплательщиков.

Для принятия того или иного решения о передаче из-за неэффективности другому органу сначала материалы изучаются, а потом принимается решение. Просто так взять уголовное производство, потому что там известная фамилия, это не действия прокуроров. Конечно, я все производства изучить не смогу. У меня есть 5-й департамент, который обеспечивает деятельность руководства, где прокуроры изучают уголовные производства и т.д.

По «Приватбанку», если там проводятся следственные действия и они продолжаются, то я не буду забирать.

И по Чернышову вы сами видели – Генпрокурор не забирал это дело. И я этого не сделаю», – отметил Руслан Кравченко.

Он заверил, что уголовные производства, находящиеся на стадии досудебного расследования, также не планирует забирать.

Напомним, принятый как закон законопроект 12414 предусматривает, что Генпрокурор имеет право предоставлять письменное указание руководителю органа досудебного расследования, которое является обязательным для исполнения, относительно предоставления ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа его выполнения. После получения доступа к материалам досудебного расследования Генпрокурор имеет право поручить другому прокурору осуществить проверку соблюдения законов во время проведения досудебного расследования.

Будет определено, что право поручать в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, препятствующих функционированию соответствующего органа досудебного расследования или осуществлению им досудебного расследования в условиях военного положения, другому органу досудебного расследования осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ, а также поручать БЭБ расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности других органов досудебного расследования, имеет Генеральный прокурор.

Исключается норма о том, что запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования, кроме случаев наличия объективных обстоятельств, препятствующих функционированию НАБУ или осуществлению им досудебного расследования в условиях военного положения, а также о том, что право поручать осуществление досудебного расследования другому органу при наличии объективных обстоятельств, препятствующих функционированию НАБУ или осуществлению им досудебного расследования в условиях военного положения, имеет руководитель САП или Генпрокурор (лицо, исполняющее его обязанности).

Вместо этого будет предусмотрено, что право поручать в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, препятствующих функционированию соответствующего органа досудебного расследования или осуществлению им досудебного расследования в условиях военного положения, другому органу досудебного расследования осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности НАБУ, а также поручать НАБУ расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности других органов досудебного расследования, имеет Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности).

Автор: Наталя Мамченко

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