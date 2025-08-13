Практика судов
  1. В Украине

Ослепли 18 пациентов — в Тернопольской области требуют отстранить от работы офтальмологов

10:17, 13 августа 2025
По данным следствия, врачи вводили запрещенный препарат пациентам.
Ослепли 18 пациентов — в Тернопольской области требуют отстранить от работы офтальмологов
Фото: Суспильне.Тернополь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области прокуроры требуют отстранить от должностей 4 офтальмологов одной из районных больниц, из-за которых пациенты потеряли зрение. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, с марта 2022 по февраль 2023 года трое врачей, действуя по указанию заведующего отделением, вводили пациентам запрещенный препарат. За такое лечение каждый из них требовал и получал от 8 до 34 тысяч гривен.

Последствия оказались катастрофическими: из 18 пострадавших 15 человек потеряли зрение на глаз, еще трое — на оба. Из-за осложнений семи пациентам пришлось удалять глаз хирургическим путем.

Также государство понесло почти 900 тысяч гривен убытков, потраченных на лечение пострадавших.

Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациентов (ч.1 ст.140 УК Украины), вымогательству и получению неправомерной выгоды (ч.4 ст.368-4 УК Украины), а также служебной халатности с тяжелыми последствиями36.2.

Поскольку врачи продолжают работать в больнице, прокуроры считают, что они могут влиять на коллег и пациентов, поэтому настаивают на их отстранении до завершения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура отстранение от должности больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду