Ослепли 18 пациентов — в Тернопольской области требуют отстранить от работы офтальмологов

В Тернопольской области прокуроры требуют отстранить от должностей 4 офтальмологов одной из районных больниц, из-за которых пациенты потеряли зрение. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, с марта 2022 по февраль 2023 года трое врачей, действуя по указанию заведующего отделением, вводили пациентам запрещенный препарат. За такое лечение каждый из них требовал и получал от 8 до 34 тысяч гривен.

Последствия оказались катастрофическими: из 18 пострадавших 15 человек потеряли зрение на глаз, еще трое — на оба. Из-за осложнений семи пациентам пришлось удалять глаз хирургическим путем.

Также государство понесло почти 900 тысяч гривен убытков, потраченных на лечение пострадавших.

Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациентов (ч.1 ст.140 УК Украины), вымогательству и получению неправомерной выгоды (ч.4 ст.368-4 УК Украины), а также служебной халатности с тяжелыми последствиями36.2.

Поскольку врачи продолжают работать в больнице, прокуроры считают, что они могут влиять на коллег и пациентов, поэтому настаивают на их отстранении до завершения расследования.

