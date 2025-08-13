Практика судів
Осліпли 18 пацієнтів — на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи офтальмологів

10:17, 13 серпня 2025
За даними слідства, лікарі вводили заборонений препарат пацієнтам.
Осліпли 18 пацієнтів — на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи офтальмологів
Фото: Суспільне.Тернопіль
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонити від посад 4 офтальмологів однієї з районних лікарень, через яких пацієнти втратили зір. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, з березня 2022-го по лютий 2023 року троє лікарів, діючи за вказівкою завідувача відділення, вводили пацієнтам заборонений препарат. За таке «лікування» кожен з них вимагав та отримував від 8 до 34 тисяч гривень.

Наслідки виявилися катастрофічними: із 18 постраждалих 15 осіб втратили зір на одне око, ще троє — на обидва. Через ускладнення семи пацієнтам довелося видаляти око хірургічним шляхом.

Також держава зазнала майже 900 тисяч гривень збитків, витрачених на лікування потерпілих.

Їм інкримінують  неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтів (ч.1 ст.140 КК України), вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.4 ст.368-4 КК України), а також службова недбалість із тяжкими наслідками (ч.2 ст.367 КК України).

Оскільки лікарі продовжують працювати в лікарні, прокурори вважають, що вони можуть впливати на колег та пацієнтів, тому наполягають на їхньому відстороненні до завершення розслідування.

прокуратура відсторонення від посади лікарня

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
