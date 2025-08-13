Мошенники от имени мобильных операторов выманивают личные данные — как уберечься

Злоумышленники, обещая выгодные услуги или лучшую связь, просят людей набрать определенную комбинацию цифр, чтобы незаметно перенести их номер на другую SIM-карту.

В Украине участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за мобильных операторов. Об этом сообщает Госспецсвязи.

В разговоре они предлагают подключить выгодные «дополнительные услуги» или перейти на улучшенный тариф. Затем просят ввести на телефоне определенное сочетание цифр и символов.

На самом деле, такая схема используется для перевыпуска вашего номера на другую SIM-карту. После этого старая карта перестанет работать, а мошенники получат полный контроль над номером. Это дает им возможность войти в ваши банковские аккаунты, социальные сети и мессенджеры, которые привязаны к этому номеру.

Как уберечься?

Если вы получили такой звонок, сразу положите трубку и сообщите о мошеннике на горячую линию мобильного оператора.

Если мошенники отправляют сообщения через мессенджеры, заблокируйте подозрительный контакт.

Не сообщайте одноразовые коды банков и мобильных операторов, а также данные о входящих вызовах незнакомцам.

Не набирайте комбинации, которые диктуют при телефонном разговоре или отправляют в сообщениях.

«Представители мобильного оператора никогда не спрашивают коды из SMS, данные о картах и паролях. Это мошенничество!», — отмечают в Госспецсвязи.

