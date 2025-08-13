Шахраї від імені мобільних операторів виманюють особисті дані — як уберегтися

Зловмисники, обіцяючи вигідні послуги або кращий зв’язок, просять людей набрати певну комбінацію цифр, щоб непомітно перенести їхній номер на іншу SIM-карту.

В Україні почастішали випадки телефонного шахрайства, коли зловмисники видають себе за представників мобільних операторів. Про це повідомляє Держспецзвʼязку.

У розмові вони нібито пропонують підключити вигідні «додаткові послуги» або перейти на покращений тариф. Потім просять ввести на телефоні певну комбінацію цифр і символів.

Насправді така схема використовується для перевипуску вашого номера на іншу SIM-картку. Після цього стара картка перестане працювати, а шахраї отримають повний контроль над номером. Це дає їм можливість увійти до ваших банківських акаунтів, соціальних мереж та месенджерів, які прив’язані до цього номера.

Як уберегтися?

Якщо ви отримали такий дзвінок, одразу покладіть слухавку та повідомте про шахрая на гарячу лінію мобільного оператора.

Якщо шахраї надсилають повідомлення через месенджери, то заблокуйте підозрілий контакт.

Не повідомляйте одноразові коди банків і мобільних операторів, а також дані про вхідні дзвінки незнайомцям.

Не набирайте комбінації, які диктують під час телефонної розмови або надсилають у повідомленнях.

«Представники мобільного оператора ніколи не запитують коди із SMS, дані про картки та паролі. Це шахрайство!», — зауважують у Держспецзвʼязку.

