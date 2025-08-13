Практика судів
  1. В Україні

Шахраї від імені мобільних операторів виманюють особисті дані — як уберегтися

08:17, 13 серпня 2025
Зловмисники, обіцяючи вигідні послуги або кращий зв’язок, просять людей набрати певну комбінацію цифр, щоб непомітно перенести їхній номер на іншу SIM-карту.
Шахраї від імені мобільних операторів виманюють особисті дані — як уберегтися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні почастішали випадки телефонного шахрайства, коли зловмисники видають себе за представників мобільних операторів. Про це повідомляє Держспецзвʼязку.

У розмові вони нібито пропонують підключити вигідні «додаткові послуги» або перейти на покращений тариф. Потім просять ввести на телефоні певну комбінацію цифр і символів.

Насправді така схема використовується для перевипуску вашого номера на іншу SIM-картку. Після цього стара картка перестане працювати, а шахраї отримають повний контроль над номером. Це дає їм можливість увійти до ваших банківських акаунтів, соціальних мереж та месенджерів, які прив’язані до цього номера.

Як уберегтися?

Якщо ви отримали такий дзвінок, одразу покладіть слухавку та повідомте про шахрая на гарячу лінію мобільного оператора.

Якщо шахраї надсилають повідомлення через месенджери, то заблокуйте підозрілий контакт.

Не повідомляйте одноразові коди банків і мобільних операторів, а також дані про вхідні дзвінки незнайомцям.

Не набирайте комбінації, які диктують під час телефонної розмови або надсилають у повідомленнях.

«Представники мобільного оператора ніколи не запитують коди із SMS, дані про картки та паролі. Це шахрайство!», — зауважують у Держспецзвʼязку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду