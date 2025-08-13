Практика судов
  1. В мире

Трамп не считает встречу на Аляске уступкой для Путина — Рубио

09:11, 13 августа 2025
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что запланированная встреча Трампа с Путиным на Аляске не является уступкой России.
Трамп не считает встречу на Аляске уступкой для Путина — Рубио
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что предстоящая встреча президента Дональда Трампа с Путиным не является проявлением уступок Кремлю, а рассматривается как возможность для четкого обмена позициями. По его словам, встреча будет носить ознакомительный характер, во время которой Трамп стремится дать собственную оценку ситуации "смотря этому человеку в глаза".

Об этом Рубио в интервью Сиду Розенбергу в подкасте Sid & Friends in the Morning.

«Люди должны понять – для президента Трампа встреча – это не уступка», – отметил Рубио.

Он отметил, что в СМИ многие комментаторы называют это якобы победой Путина, который, мол, смог выйти из изоляции.

«Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент», – отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что назвал бы запланированный саммит "встречей для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Напомним, что переговоры между Трампом и Путиным 15 августа состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф путин Дональд Трамп Рубио переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду