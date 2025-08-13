Трамп не считает встречу на Аляске уступкой для Путина — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что запланированная встреча Трампа с Путиным на Аляске не является уступкой России.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что предстоящая встреча президента Дональда Трампа с Путиным не является проявлением уступок Кремлю, а рассматривается как возможность для четкого обмена позициями. По его словам, встреча будет носить ознакомительный характер, во время которой Трамп стремится дать собственную оценку ситуации "смотря этому человеку в глаза".

Об этом Рубио в интервью Сиду Розенбергу в подкасте Sid & Friends in the Morning.

«Люди должны понять – для президента Трампа встреча – это не уступка», – отметил Рубио.

Он отметил, что в СМИ многие комментаторы называют это якобы победой Путина, который, мол, смог выйти из изоляции.

«Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент», – отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что назвал бы запланированный саммит "встречей для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Напомним, что переговоры между Трампом и Путиным 15 августа состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

