Трамп не вважає зустріч на Алясці поступкою для Путіна — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч Трампа з Путіним на Алясці не є поступкою Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що майбутня зустріч президента Дональда Трампа з Путіним не є проявом поступок Кремлю, а розглядається як нагода для чіткого обміну позиціями. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

Про це Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу в подкасті Sid & Friends in the Morning.

«Люди повинні зрозуміти – для президента Трампа зустріч – це не поступка», - зауважив Рубіо.

Він зауважив, що в медіа чимало коментаторів називають це нібито перемогою Путіна, який, мовляв, зміг вийти з ізоляції.

«Зустріч – це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент», - зазначив держсекретар США.

Рубіо додав, що назвав би запланований саміт «зустріччю для з’ясування позицій». Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Нагадаємо, що переговори між Трампом і Путіним 15 серпня відбудуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

