Как устанавливается рабочее время для людей с инвалидностью – разъяснение

10:35, 13 августа 2025
Управление инспекционной деятельности Житомирщины разъяснило трудовые права работников с инвалидностью.
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области предоставило разъяснение относительно трудовых прав людей с инвалидностью, в частности особенностей установления рабочего времени и других гарантий.

Установление рабочего времени для работников с инвалидностью

В соответствии со статьей 172 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), по желанию работника с инвалидностью или в соответствии с требованиями его индивидуальной программы реабилитации, ему может быть установлен режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Конкретная продолжительность рабочего времени зависит от договоренности между работником и работодателем. Например, это может быть два часа в день или два часа в неделю. При этом работодатель обязан соблюдать минимальные государственные гарантии по оплате труда. Если индивидуальная программа реабилитации предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени, работодатель должен обеспечить соответствующие условия труда.

Ключевые обязанности работодателей

Управление инспекционной деятельности подчеркнуло, что:

  • При приеме на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок.
  • Инвалидность является уважительной причиной для досрочного расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок.

