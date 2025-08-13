Практика судів
Як встановлюється робочий час для людей з інвалідністю – роз’яснення

10:35, 13 серпня 2025
Управління інспекційної діяльності Житомирщини роз’яснило трудові права працівників із інвалідністю.
Як встановлюється робочий час для людей з інвалідністю – роз'яснення
Фото: koda.gov.ua
Управління інспекційної діяльності у Житомирській області надало роз’яснення щодо трудових прав людей із інвалідністю, зокрема особливостей встановлення робочого часу та інших гарантій.

Встановлення робочого часу для працівників із інвалідністю

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю України (КЗпП), за бажанням працівника з інвалідністю або згідно з вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може бути встановлено режим неповного робочого дня або неповного робочого тижня. Конкретна тривалість робочого часу залежить від домовленості між працівником і роботодавцем. Наприклад, це може бути дві години на день або дві години на тиждень. При цьому роботодавець зобов’язаний дотримуватися мінімальних державних гарантій щодо оплати праці. Якщо індивідуальна програма реабілітації передбачає зменшену тривалість робочого часу, роботодавець має забезпечити відповідні умови праці.

Ключові обов’язки роботодавців

Управління інспекційної діяльності наголосило, що:

  • При прийомі на роботу працівника з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін.
  • Інвалідність є поважною причиною для дострокового розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк.

інвалідність

