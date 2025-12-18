У Києві з 1 січня запускають персоналізований медичний супровід для ветеранів

Нова система допомоги забезпечить координацію обстежень, лікування та госпіталізацій для учасників бойових дій.

Фото: kyivvlada

З 1 січня у столиці стартує система персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. За новою системою кожен ветеран та ветеранка під час звернення до закладів охорони здоров’я столиці отримуватиме допомогу спеціального координатора. Фахівець супроводжуватиме пацієнта на всіх етапах лікування, допомагатиме з обстеженнями та консультаціями, організовуватиме госпіталізацію за потреби, а також заощаджуватиме час і зніматиме необхідність стояти в чергах. Про це повідомили в КМДА.

Супровід починатиметься з комплексного медичного обстеження. На основі стану здоров’я кожен учасник програми отримуватиме персоналізовані направлення до необхідних фахівців у зручний час та локації.

Міська влада Києва наголошує, що це перша в Україні модель ветеранської медицини, яка охоплює розвиток інфраструктури, впровадження нових медичних протоколів, модернізацію лікарень, розвиток сучасної діагностики, реабілітаційних відділень та високотехнологічних операційних. Проєкт реалізується у співпраці з міжнародними партнерами.

