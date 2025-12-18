В Киеве с 1 января запускают персонализированное медицинское сопровождение для ветеранов

Новая система помощи обеспечит координацию обследований, лечения и госпитализаций для участников боевых действий.

Фото: kyivvlada

С 1 января в столице стартует система персонализированного медицинского сопровождения ветеранов и ветеранок. По новой системе каждый ветеран и ветеранка при обращении в учреждения здравоохранения столицы будет получать помощь специального координатора. Специалист будет сопровождать пациента на всех этапах лечения, помогать с обследованиями и консультациями, организовывать госпитализацию при необходимости, а также экономить время и избавлять от необходимости стоять в очередях. Об этом сообщили в КГГА.

Сопровождение будет начинаться с комплексного медицинского обследования. На основе состояния здоровья каждый участник программы будет получать персонализированные направления к необходимым специалистам в удобное время и место.

Городские власти Киева отмечают, что это первая в Украине модель ветеранской медицины, которая охватывает развитие инфраструктуры, внедрение новых медицинских протоколов, модернизацию больниц, развитие современной диагностики, реабилитационных отделений и высокотехнологичных операционных. Проект реализуется в сотрудничестве с международными партнерами.

