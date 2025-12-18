  1. В Україні

В Україні встановили фіксовані ліміти на витрати та прибуток у будівництві

15:18, 18 грудня 2025
В Україні ввели ліміти у будівництві – 10% на накладні, 3% на адміністративні та 15% прибутку.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», держава запроваджує єдиний підхід до визначення ціни у будівництві.

Встановлено фіксовані ліміти на основні витрати та прибуток:

  • 10% на загальновиробничі витрати,
  • 3% на адміністративні витрати,
  • 15% прибутку від прямих витрат.

Як пояснило Міністерство розвитку громад та територій, ці орієнтири роблять розрахунок вартості об’єктивним, прозорим і зрозумілим для всіх учасників ринку.

Стандартизація кошторису

За даними Мінрозвитку, фіксовані відсотки дозволяють обмежити адміністративні та накладні витрати, а також прибуток. Це робить ціноутворення передбачуваним і для державних замовників, і для підрядників.

Крім того, нові правила передбачають спільний ціновий аналіз: замовник порівнює вартість матеріалів у договорі зі своїм аналізом і перевіряє, чи не перевищує договірна ціна середню. Це допомагає мінімізувати ризики завищення вартості робіт та встановлює спільну відповідальність за бюджет ще на початковому етапі.

Технічне обґрунтування матеріалів

Усереднене значення вартості розраховується для одного і того самого виду матеріалу за однакових умов. Наприклад, якщо матеріал має забезпечувати довговічність 15 років, проєктувальник закладає відповідний тип матеріалу.

«Ключове завдання постанови — забезпечити прозоре відстеження вартості будівництва через єдині правила аналізу цін, базу середніх ринкових цін, стандартизовані ліміти витрат і перевірку фактичних показників під час взаєморозрахунків», – додали у відомстві.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій 

Міністерство розвитку громад та територій будівництво ціни

