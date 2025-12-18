  1. В Украине

В Украине установили фиксированные лимиты на расходы и прибыль в строительстве

15:18, 18 декабря 2025
В Украине ввели лимиты в строительстве – 10% на накладные, 3% на административные и 15% прибыли.
В Украине установили фиксированные лимиты на расходы и прибыль в строительстве
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины «Некоторые особенности определения стоимости строительства в условиях военного положения», государство вводит единый подход к определению цены в строительстве.

Установлены фиксированные лимиты на основные расходы и прибыль:

• 10% на общепроизводственные расходы,

• 3% на административные расходы,

• 15% прибыли от прямых расходов.

Как пояснило Министерство развития общин и территорий, эти ориентиры делают расчет стоимости объективным, прозрачным и понятным для всех участников рынка.

Стандартизация сметы

По данным Минразвития, фиксированные проценты позволяют ограничить административные и накладные расходы, а также прибыль. Это делает ценообразование предсказуемым и для государственных заказчиков, и для подрядчиков.

Кроме того, новые правила предусматривают совместный ценовой анализ: заказчик сравнивает стоимость материалов в договоре со своим анализом и проверяет, не превышает ли договорная цена среднюю. Это помогает минимизировать риски завышения стоимости работ и устанавливает совместную ответственность за бюджет еще на начальном этапе.

Техническое обоснование материалов

Усредненное значение стоимости рассчитывается для одного и того же вида материала при одинаковых условиях. Например, если материал должен обеспечивать долговечность 15 лет, проектировщик закладывает соответствующий тип материала.

«Ключевая задача постановления — обеспечить прозрачное отслеживание стоимости строительства через единые правила анализа цен, базу средних рыночных цен, стандартизированные лимиты расходов и проверку фактических показателей при взаиморасчетах», — добавили в ведомстве.

Фото: Министерство развития общин и территорий 

