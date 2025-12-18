Чи враховується до сукупного доходу сім’ї для призначення субсидії допомога «Зимова підтримка» — роз’яснення ПФ

Пенсійний фонд нагадав, що житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Фото: harni.news

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи враховується до сукупного доходу сім’ї для призначення субсидії допомога «Зимова підтримка».

Там нагадали, житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

До нього включаються, зокрема, заробітна плата; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані з-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

«Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2025 № 1433 «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року «Зимова підтримка», розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства», - додали у ПФ.

