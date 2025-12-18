Учитывается ли в совокупный доход семьи для назначения субсидии помощь «Зимняя поддержка» — разъяснение ПФ

Пенсионный фонд напомнил, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Фото: harni.news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, учитывается ли в совокупный доход семьи для назначения субсидии помощь «Зимняя поддержка».

Там напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В него включаются, в частности, заработная плата; пенсия; стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, и лицам из их числа; социальные выплаты; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

«В то же время, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2025 № 1433 „Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года „Зимняя поддержка“, размер полученной единовременной денежной помощи не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством», — добавили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.