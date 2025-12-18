Вбивство сина заступника мера Харкова у Відні — підозрюваним обрали запобіжні заходи

Суд арештував підозрюваних у вбивстві сина харківського чиновника у Відні.

У справі резонансного вбивства 21-річного українця у Відні двом громадянам України повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 25 листопада у Відні підозрювані домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста. Потім на чоловіка напали в підземному паркінгу й примусили переказати близько 50 тисяч євро із криптовалютного гаманця.

Надалі потерпілого вивезли до іншого району міста, де потім знайшли його труп з ознаками насильницької смерті. Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада у згорілому автомобілі.

Відомо, що обоє спільників ретельно готувались до злочину – підшукували місце та заздалегідь купили бензин за готівку. Після скоєння вбивства вони 26 листопада перетнули державний кордон та в’їхали на територію України. Правоохоронці встановили місце перебування обох та затримали їх у місті Одеса.

«З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування кримінальне провадження щодо підозрюваних здійснюється в Україні.

Сьогодні суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - заявили в ОГП.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Відні вбили 21-річного українця. За даними ТСН, мова йде про Данила Кузьміна — його називають сином заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Тіло парубка з ознаками насильницької смерті знайшли у згорілому авто.

Як повідомляє «Еспресо», першим підозрюваним є 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука — сина відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука.

