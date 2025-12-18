Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене — подозреваемым избрали меры пресечения

Суд арестовал подозреваемых в убийстве сына харьковского чиновника в Вене.

По делу резонансного убийства 21-летнего украинца в Вене двум гражданам Украины сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 25 ноября в Вене подозреваемые договорились о встрече с потерпевшим, с которым один из них был лично знаком. Встреча состоялась на территории одного из отелей города. После этого на мужчину напали в подземном паркинге и заставили перевести около 50 тысяч евро из криптовалютного кошелька.

В дальнейшем потерпевшего вывезли в другой район города, где впоследствии нашли его труп с признаками насильственной смерти. Тело погибшего обнаружили в ночь на 26 ноября в сгоревшем автомобиле.

Известно, что оба сообщника тщательно готовились к преступлению — подыскивали место и заранее купили бензин за наличные. После совершения убийства 26 ноября они пересекли государственную границу и въехали на территорию Украины. Правоохранители установили местонахождение обоих и задержали их в городе Одесса.

«С учетом норм международного права и принципа эффективного уголовного преследования уголовное производство в отношении подозреваемых осуществляется в Украине.

Сегодня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в ОГП.

Напомним, в конце ноября в Вене был убит 21-летний украинец. По данным ТСН, речь идет о Даниле Кузьмине — его называют сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Тело юноши с признаками насильственной смерти нашли в сгоревшем автомобиле.

Как сообщает «Эспрессо», первым подозреваемым является 45-летний бывший сотрудник Одесской таможни ГФС Александр Агоев. Вторым подозреваемым считают 19-летнего Богдана Ринжука — сына известного на Буковине бизнесмена, экс-директора черновицкого Калиновского рынка Ивана Ринжука.

