В Україні зафіксували хвилю ШІ-відео у TikTok із фейковими українськими військовими

ЦПД РНБО попереджає про психологічний тиск і спроби підірвати довіру всередині підрозділів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України зафіксував у TikTok нову хвилю інформаційних атак із використанням ШІ-відеоконтенту з фейковими українськими військовими.

Як зазначили в ЦПД РНБО, пропагандисти поширюють відео зі згенерованими штучним інтелектом персонажами, які нібито перебувають на різних ділянках фронту. У цих роликах «військові» розповідають про «обвал оборони», «проникнення російських військ у фланги», «хаос у підрозділах» та «байдужість командирів».

«Такі відео подаються як «особисті зізнання з передової», однак насправді вони є продуктом генеративного ШІ. Це дозволяє ворогу швидко створювати масовий потік псевдосвідчень, формуючи ілюзію системної катастрофи на фронті», — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що ключова мета кампанії — психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

«Ключове завдання кампанії — психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії. Паралельно це має впливати й на цивільних. Ворог прагне посіяти сумніви щодо спроможності оборони та доцільності служби», — додали в ЦПД.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.