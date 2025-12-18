  1. В Україні

В Україні зафіксували хвилю ШІ-відео у TikTok із фейковими українськими військовими

22:29, 18 грудня 2025
ЦПД РНБО попереджає про психологічний тиск і спроби підірвати довіру всередині підрозділів.
Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України зафіксував у TikTok нову хвилю інформаційних атак із використанням ШІ-відеоконтенту з фейковими українськими військовими.

Як зазначили в ЦПД РНБО, пропагандисти поширюють відео зі згенерованими штучним інтелектом персонажами, які нібито перебувають на різних ділянках фронту. У цих роликах «військові» розповідають про «обвал оборони», «проникнення російських військ у фланги», «хаос у підрозділах» та «байдужість командирів».

«Такі відео подаються як «особисті зізнання з передової», однак насправді вони є продуктом генеративного ШІ. Це дозволяє ворогу швидко створювати масовий потік псевдосвідчень, формуючи ілюзію системної катастрофи на фронті», — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що ключова мета кампанії — психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

«Ключове завдання кампанії — психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії. Паралельно це має впливати й на цивільних. Ворог прагне посіяти сумніви щодо спроможності оборони та доцільності служби», — додали в ЦПД.

росія військові війна TikTok ШІ

