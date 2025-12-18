  1. В Украине

В Украине зафиксировали волну ИИ-видео в TikTok с фейковыми украинскими военными

22:29, 18 декабря 2025
ЦПД СНБО предупреждает о психологическом давлении и попытках подорвать доверие внутри подразделений.
Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал в TikTok новую волну информационных атак с использованием ИИ-видеоконтента с фейковыми украинскими военными.

Как отметили в ЦПД СНБО, пропагандисты распространяют видео с сгенерированными искусственным интеллектом персонажами, которые якобы находятся на разных участках фронта. В этих роликах «военные» рассказывают об «обвале обороны», «проникновении российских войск во фланги», «хаосе в подразделениях» и «безразличии командиров».

«Такие видео подаются как «личные признания с передовой», однако на самом деле они являются продуктом генеративного ИИ. Это позволяет врагу быстро создавать массовый поток псевдосвидетельств, формируя иллюзию системной катастрофы на фронте», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД подчеркнули, что ключевая цель кампании — психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение чувства безнадежности.

«Ключевая задача кампании — психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение чувства безнадежности. Параллельно это должно влиять и на гражданских. Враг стремится посеять сомнения в способности обороны и целесообразности службы», — добавили в ЦПД.

