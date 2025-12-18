До 21 грудня триває прийом заявок на грант для старту бізнесу до 250 тисяч гривень

Подати можна онлайн через Дію або офлайн в Ощадбанку.

Фото: ukrinform

Поточний етап прийому заявок на грант «Власна справа» триває до 21 грудня 2025 року. Розмір допомоги — до 250 тисяч грн, для окремих областей — до 500 тисяч грн, для окремих видів діяльності — до 1 млн грн. Про це пояснили в Дії.

Як подати заявку онлайн:

Натиснути «Подати заявку» в кабінеті громадянина на diia.gov.ua (авторизація через BankID або електронний підпис; для ФОП/юросіб — ключ з ЄДРПОУ). Заповнити онлайн-заявку. Прикріпити бізнес-план за формою (приклад — за посиланням у сервісі). Для консультації з бізнес-планом звертатися до партнерів програми. Підписати електронним підписом і відправити.

Офлайн-консультацію надають у відділеннях Ощадбанку.

Державний центр зайнятості розгляне заявку протягом 15 робочих днів після завершення етапу. Про результат прийде повідомлення в Дії.

У разі схвалення — звернутися до Ощадбанку протягом 20 робочих днів для відкриття рахунку та укладення угоди.

