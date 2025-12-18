  1. В Україні

До 21 грудня триває прийом заявок на грант для старту бізнесу до 250 тисяч гривень

20:48, 18 грудня 2025
Подати можна онлайн через Дію або офлайн в Ощадбанку.
До 21 грудня триває прийом заявок на грант для старту бізнесу до 250 тисяч гривень
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поточний етап прийому заявок на грант «Власна справа» триває до 21 грудня 2025 року. Розмір допомоги — до 250 тисяч грн, для окремих областей — до 500 тисяч грн, для окремих видів діяльності — до 1 млн грн. Про це пояснили в Дії.

Як подати заявку онлайн:

  1. Натиснути «Подати заявку» в кабінеті громадянина на diia.gov.ua (авторизація через BankID або електронний підпис; для ФОП/юросіб — ключ з ЄДРПОУ).
  2. Заповнити онлайн-заявку.
  3. Прикріпити бізнес-план за формою (приклад — за посиланням у сервісі). Для консультації з бізнес-планом звертатися до партнерів програми.
  4. Підписати електронним підписом і відправити.

Офлайн-консультацію надають у відділеннях Ощадбанку.

Державний центр зайнятості розгляне заявку протягом 15 робочих днів після завершення етапу. Про результат прийде повідомлення в Дії.

У разі схвалення — звернутися до Ощадбанку протягом 20 робочих днів для відкриття рахунку та укладення угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Дія банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]