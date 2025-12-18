До 21 декабря продолжается прием заявок на грант для старта бизнеса до 250 тысяч гривен

Подать заявку можно онлайн через Дию или офлайн в Ощадбанке.

Текущий этап приема заявок на грант «Свое дело» продлится до 21 декабря 2025 года. Размер помощи — до 250 тысяч грн, для отдельных областей — до 500 тысяч грн, для отдельных видов деятельности — до 1 млн грн. Об этом пояснили в Дии.

Как подать заявку онлайн:

Нажать «Подать заявку» в кабинете гражданина на diia.gov.ua (авторизация через BankID или электронную подпись; для ФЛП/юрлиц — ключ из ЕГРПОУ). Заполнить онлайн-заявку. Прикрепить бизнес-план по форме (пример — по ссылке в сервисе). Для консультации по бизнес-плану обращаться к партнерам программы. Подписать электронной подписью и отправить.

Офлайн-консультацию предоставляют в отделениях Ощадбанка.

Государственный центр занятости рассмотрит заявку в течение 15 рабочих дней после завершения этапа. О результате придет уведомление в Дии.

В случае одобрения — обратиться в Ощадбанк в течение 20 рабочих дней для открытия счета и заключения соглашения.

