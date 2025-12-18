Економія до 100 млн євро на міжнародних переказах – Уряд схвалив законопроєкти для приєднання України до SEPA

Рішення відкривають шлях до швидких і дешевших євро-переказів та інтеграції у європейський фінансовий простір.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). В Мінфіні зазначають, що проєкти змін до низки законодавчих актів, спрямовані на інтеграцію України до європейського фінансового простору, яким користуються понад 500 мільйонів громадян і бізнес у 42 країнах Європи.

Законопроєкти передбачають приведення українського законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до стандартів ЄС та FATF, що є складовою виконання зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу.

У разі приєднання до SEPA громадяни та бізнес отримають можливість здійснювати міжнародні перекази в євро швидко, без додаткових комісій і за єдиними правилами для всіх країн-учасниць.

Ключові положення законопроєктів

Реєстр рахунків і сейфів

Створюється реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб, адмініструватиметься Мінфіном. Містить лише IBAN, ПІБ власника та назву банку. Залишки, рухи коштів, вміст сейфів чи дати відкриття/закриття не включаються.

Збережеться банківська таємниця. Реєстр містить лише 1/13 повного обсягу інформації, визначеної статтею 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Доступ — тільки для уповноважених органів (Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, прокуратура, НАБУ, БЕБ, ДБР, Нацполіція, СБУ) у розслідуваннях серйозних злочинів через захищені канали.

Положення про реєстр набудуть чинності з моменту вступу України до ЄС.

Ці норми містяться в законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (№13233).

Реєстр бенефіціарів трастів

Запроваджується реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів та подібних утворень, адмініструватиметься Мінфіном.

Удосконалюється верифікація бенефіціарів юросіб, вводяться нові санкції за порушення відповідно до стандартів AML/CFT (законопроєкт №13233).

Захист викривачів і моніторинг

Розширюється захист викривачів у сфері фінмоніторингу, включаючи безоплатну вторинну правничу допомогу.

Розширюється перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу (зберігання культурних цінностей у вільних портах, довірчі власники трастів).

Посилюється контроль за власниками фінустанов (законопроєкт №13233).

Адміністративна та кримінальна відповідальність

Вводиться відповідальність за примус до звільнення чи дисциплінарні заходи проти викривачів.

Штрафи за незаконне розголошення інформації про викривачів.

Кримінальна відповідальність за звільнення працівника через повідомлення про порушення в сфері фінмоніторингу.

Ці зміни — в законопроєкті «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (№13238).

Очікуваний економічний ефект

За оцінками Мінфіну, приєднання до SEPA дозволить Україні щороку заощаджувати 70–100 млн євро на міжнародних переказах. Для близько 120 тисяч малих і середніх підприємств, які регулярно експортують до ЄС, річна економія становитиме близько 4 тисяч євро на одну компанію.

Після ухвалення законодавчих змін Верховною Радою очікується зниження банківських комісій, пришвидшення транскордонних платежів, підвищення прозорості фінансової системи та зменшення корупційних ризиків. Також це має стати додатковим імпульсом для інтеграції до європейського фінансового простору, доступу до макрофінансової допомоги ЄС і стимулом для експорту ІТ-послуг, що може додати до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності у перший рік після запуску SEPA-переказів.

У Міністерстві фінансів наголосили, що вступ до SEPA є важливим кроком на шляху європейської інтеграції України та розширення можливостей для громадян і бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.