Кримінальна відповідальність за звільнення викривачів – Кабмін підтримав зміни до ККУ

09:06, 18 грудня 2025
Кабмін схвалив законопроєкт про відповідальність за переслідування викривачів у сфері фінмоніторингу.
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» № 13238. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується:

  • внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається встановлення відповідальності для посадових осіб підприємств, установ і організацій за примушування працівника до звільнення, притягнення його до дисциплінарної відповідальності або застосування інших негативних заходів впливу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  • передбачається встановлення адміністративної відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб інформації про викривача у зазначеній сфері, а також інформації про осіб, дій або бездіяльності яких стосуються такі повідомлення.
  • пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачається запровадження кримінальної відповідальності за незаконне звільнення працівника з роботи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

