Уголовная ответственность за увольнение разоблачителей – Кабмин поддержал изменения в УК

09:06, 18 декабря 2025
Кабмин одобрил законопроект об ответственности за преследование разоблачителей в сфере финмониторинга.
Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» № 13238. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается:

  • внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается установление ответственности для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечения его к дисциплинарной ответственности или применения других негативных мер воздействия в связи с сообщением о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  • предусматривается установление административной ответственности за незаконное разглашение или использование иным способом в личных интересах или в интересах других лиц информации об обличителе в указанной сфере, а также информации о лицах, действиях или бездействии которых касаются такие сообщения.
  • предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусматривается введение уголовной ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

Кабинет Министров Украины кодекс уголовная ответственность УКУ

