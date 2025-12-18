Уряд схвалив законопроєкт щодо приєднання України до SEPA: банки, бізнес і викривачі – кого торкнуться нові правила

Документ приводить законодавство у відповідність до права ЄС і вимог Європейської платіжної ради.

Кабмін на засіданні схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» № 13233. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт спрямований на приведення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до міжнародних стандартів, а також на виконання вимог Європейської платіжної ради, необхідних для подання Україною заявки на приєднання до SEPA.

За даними Мельничука, проєктом закону пропонується:

Внесення змін до законодавства, зокрема в частині створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначення центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, як держателя та адміністратора цього реєстру, а також визначення відомостей, що вноситимуться до нього.

Визначається перелік суб’єктів, які передаватимуть відповідну інформацію, та користувачів, що матимуть доступ до даних у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами.

Передбачається створення окремого реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за його ведення, а також запровадження механізму верифікації інформації про таких бенефіціарних власників.

Встановлюється обов’язок для Національного банку України, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей повідомляти центральний орган виконавчої влади про відкриття та закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, а також про укладення чи припинення договорів щодо надання індивідуальних банківських сейфів.

Пропонується надання права на безоплатну вторинну правничу допомогу викривачам у зв’язку з повідомленням ними інформації про порушення у сфері фінансового моніторингу, встановлення додаткових гарантій їхнього захисту та заборони на розкриття інформації про викривачів і їхніх близьких осіб.

Удосконалюються процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та посилює застосування санкцій за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевих бенефіціарів і структуру власності.

Пропонується розширити перелік спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. До нього планують включити суб’єктів господарювання, які здійснюють зберігання або торгівлю культурними цінностями через вільні порти або надають посередницькі послуги в такій діяльності, за умови якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень. Також до цього переліку пропонується включити довірчих власників трастів чи інших подібних правових утворень — резидентів України, із покладанням державного нагляду за ними на Міністерство юстиції.

Передбачається обов’язок затвердження виконавчими органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу правил та програм фінансового моніторингу, а також вимога повідомляти уповноважений центральний орган про виявлені розбіжності між результатами належної перевірки та даними реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів і подібних утворень.

Встановлює обов’язок для суб’єктів державного фінансового моніторингу передавати інформацію, що може свідчити про ознаки правопорушень, відповідним органам державної влади, правоохоронним органам та іншим уповноваженим інституціям. Окремо передбачено розширення повноважень уповноважених органів і впровадження ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до стандартів FATF та директив ЄС.

