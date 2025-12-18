  1. Законодательство
  2. / В Украине

Правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к SEPA: банки, бизнес и разоблачители – кого коснутся новые правила

08:30, 18 декабря 2025
Документ приводит законодательство в соответствие с правом ЕС и требованиями Европейского платежного совета.
Правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к SEPA: банки, бизнес и разоблачители – кого коснутся новые правила
Фото: weukraine.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин на заседании одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» № 13233. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект направлен на приведение национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами, а также на выполнение требований Европейского платежного совета, необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к SEPA.

По данным Мельничука, проектом закона предлагается:

  • Внесение изменений в законодательство, в частности в части создания реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, определения центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики, как держателя и администратора этого реестра, а также определения сведений, которые будут вноситься в него.
  • Определяется перечень субъектов, которые будут передавать соответствующую информацию, и пользователей, которые будут иметь доступ к данным в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами.
  • Предусматривается создание отдельного реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, определение центрального органа исполнительной власти, ответственного за его ведение, а также введение механизма верификации информации о таких бенефициарных владельцах.
  • Устанавливается обязанность для Национального банка Украины, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег сообщать центральному органу исполнительной власти об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, а также о заключении или прекращении договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов.
  • Предлагается предоставление права на бесплатную вторичную правовую помощь информаторам в связи с сообщением ими информации о нарушениях в сфере финансового мониторинга, установление дополнительных гарантий их защиты и запрет на раскрытие информации об информаторах и их близких лицах.
  • Совершенствуются процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усиливается применение санкций за непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений о конечных бенефициарах и структуре собственности.
  • Предлагается расширить перечень специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга. В него планируется включить субъектов хозяйствования, которые осуществляют хранение или торговлю культурными ценностями через свободные порты или предоставляют посреднические услуги в такой деятельности, при условии, что сумма финансовой операции равна или превышает 400 тысяч гривен. Также в этот перечень предлагается включить доверительных владельцев трастов или других подобных правовых образований — резидентов Украины, с возложением государственного надзора за ними на Министерство юстиции.
  • Предусматривается обязанность утверждения исполнительными органами субъектов первичного финансового мониторинга правил и программ финансового мониторинга, а также требование сообщать уполномоченному центральному органу об обнаруженных расхождениях между результатами надлежащей проверки и данными реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных образований.
  • Устанавливает обязанность для субъектов государственного финансового мониторинга передавать информацию, которая может свидетельствовать о признаках правонарушений, соответствующим органам государственной власти, правоохранительным органам и другим уполномоченным учреждениям. Отдельно предусмотрено расширение полномочий уполномоченных органов и введение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствии со стандартами FATF и директивами ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект бизнес Кабинет Министров Украины банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]