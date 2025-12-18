Правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к SEPA: банки, бизнес и разоблачители – кого коснутся новые правила

Документ приводит законодательство в соответствие с правом ЕС и требованиями Европейского платежного совета.

Кабмин на заседании одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» № 13233. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект направлен на приведение национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами, а также на выполнение требований Европейского платежного совета, необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к SEPA.

По данным Мельничука, проектом закона предлагается:

Внесение изменений в законодательство, в частности в части создания реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, определения центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики, как держателя и администратора этого реестра, а также определения сведений, которые будут вноситься в него.

Определяется перечень субъектов, которые будут передавать соответствующую информацию, и пользователей, которые будут иметь доступ к данным в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами.

Предусматривается создание отдельного реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, определение центрального органа исполнительной власти, ответственного за его ведение, а также введение механизма верификации информации о таких бенефициарных владельцах.

Устанавливается обязанность для Национального банка Украины, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег сообщать центральному органу исполнительной власти об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, а также о заключении или прекращении договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов.

Предлагается предоставление права на бесплатную вторичную правовую помощь информаторам в связи с сообщением ими информации о нарушениях в сфере финансового мониторинга, установление дополнительных гарантий их защиты и запрет на раскрытие информации об информаторах и их близких лицах.

Совершенствуются процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усиливается применение санкций за непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений о конечных бенефициарах и структуре собственности.

Предлагается расширить перечень специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга. В него планируется включить субъектов хозяйствования, которые осуществляют хранение или торговлю культурными ценностями через свободные порты или предоставляют посреднические услуги в такой деятельности, при условии, что сумма финансовой операции равна или превышает 400 тысяч гривен. Также в этот перечень предлагается включить доверительных владельцев трастов или других подобных правовых образований — резидентов Украины, с возложением государственного надзора за ними на Министерство юстиции.

Предусматривается обязанность утверждения исполнительными органами субъектов первичного финансового мониторинга правил и программ финансового мониторинга, а также требование сообщать уполномоченному центральному органу об обнаруженных расхождениях между результатами надлежащей проверки и данными реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных образований.

Устанавливает обязанность для субъектов государственного финансового мониторинга передавать информацию, которая может свидетельствовать о признаках правонарушений, соответствующим органам государственной власти, правоохранительным органам и другим уполномоченным учреждениям. Отдельно предусмотрено расширение полномочий уполномоченных органов и введение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствии со стандартами FATF и директивами ЕС.

