Правительство одобрило законопроект о присоединении Украины к SEPA: банки, бизнес и разоблачители – кого коснутся новые правила
Кабмин на заседании одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» № 13233. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, законопроект направлен на приведение национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами, а также на выполнение требований Европейского платежного совета, необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к SEPA.
По данным Мельничука, проектом закона предлагается:
- Внесение изменений в законодательство, в частности в части создания реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, определения центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики, как держателя и администратора этого реестра, а также определения сведений, которые будут вноситься в него.
- Определяется перечень субъектов, которые будут передавать соответствующую информацию, и пользователей, которые будут иметь доступ к данным в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами.
- Предусматривается создание отдельного реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, определение центрального органа исполнительной власти, ответственного за его ведение, а также введение механизма верификации информации о таких бенефициарных владельцах.
- Устанавливается обязанность для Национального банка Украины, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег сообщать центральному органу исполнительной власти об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, а также о заключении или прекращении договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов.
- Предлагается предоставление права на бесплатную вторичную правовую помощь информаторам в связи с сообщением ими информации о нарушениях в сфере финансового мониторинга, установление дополнительных гарантий их защиты и запрет на раскрытие информации об информаторах и их близких лицах.
- Совершенствуются процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усиливается применение санкций за непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений о конечных бенефициарах и структуре собственности.
- Предлагается расширить перечень специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга. В него планируется включить субъектов хозяйствования, которые осуществляют хранение или торговлю культурными ценностями через свободные порты или предоставляют посреднические услуги в такой деятельности, при условии, что сумма финансовой операции равна или превышает 400 тысяч гривен. Также в этот перечень предлагается включить доверительных владельцев трастов или других подобных правовых образований — резидентов Украины, с возложением государственного надзора за ними на Министерство юстиции.
- Предусматривается обязанность утверждения исполнительными органами субъектов первичного финансового мониторинга правил и программ финансового мониторинга, а также требование сообщать уполномоченному центральному органу об обнаруженных расхождениях между результатами надлежащей проверки и данными реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных образований.
- Устанавливает обязанность для субъектов государственного финансового мониторинга передавать информацию, которая может свидетельствовать о признаках правонарушений, соответствующим органам государственной власти, правоохранительным органам и другим уполномоченным учреждениям. Отдельно предусмотрено расширение полномочий уполномоченных органов и введение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствии со стандартами FATF и директивами ЕС.
