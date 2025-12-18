Экономия до 100 млн евро на международных переводах – Правительство одобрило законопроекты для присоединения Украины к SEPA

Решения открывают путь к быстрым и более дешевым европереводам и интеграции в европейское финансовое пространство.

Правительство одобрило пакет законопроектов, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В Минфине отмечают, что проекты изменений в ряд законодательных актов направлены на интеграцию Украины в европейское финансовое пространство, которым пользуются более 500 миллионов граждан и бизнес в 42 странах Европы.

Законопроекты предусматривают приведение украинского законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствие со стандартами ЕС и FATF, что является составной частью выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

В случае присоединения к SEPA граждане и бизнес получат возможность осуществлять международные переводы в евро быстро, без дополнительных комиссий и по единым правилам для всех стран-участниц.

Ключевые положения законопроектов

Реестр счетов и сейфов

Создается реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрироваться Минфином. Содержит только IBAN, ФИО владельца и название банка. Остатки, движения средств, содержимое сейфов или даты открытия/закрытия не включаются.

Сохранится банковская тайна. Реестр содержит только 1/13 полного объема информации, определенной статьей 60 ЗУ «О банках и банковской деятельности».

Доступ — только для уполномоченных органов (Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, прокуратура, НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацполиция, СБУ) в расследованиях серьезных преступлений через защищенные каналы.

Положения о реестре вступят в силу с момента вступления Украины в ЕС.

Эти нормы содержатся в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (№13233).

Реестр бенефициаров трастов

Вводится реестр конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных образований, который будет администрироваться Минфином.

Совершенствуется верификация бенефициаров юрлиц, вводятся новые санкции за нарушения в соответствии со стандартами AML/CFT (законопроект №13233).

Защита информаторов и мониторинг

Расширяется защита информаторов в сфере финмониторинга, включая бесплатную вторичную юридическую помощь.

Расширяется перечень субъектов первичного финмониторинга (хранение культурных ценностей в свободных портах, доверительные владельцы трастов).

Усиливается контроль за владельцами финучреждений (законопроект №13233).

Административная и уголовная ответственность

Вводится ответственность за принуждение к увольнению или дисциплинарные меры против информаторов.

Штрафы за незаконное разглашение информации об информаторах.

Эти изменения — в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (№13238).

Ожидаемый экономический эффект

По оценкам Минфина, присоединение к SEPA позволит Украине ежегодно экономить 70–100 млн евро на международных переводах. Для около 120 тысяч малых и средних предприятий, которые регулярно экспортируют в ЕС, годовая экономия составит около 4 тысяч евро на одну компанию.

После принятия законодательных изменений Верховной Радой ожидается снижение банковских комиссий, ускорение трансграничных платежей, повышение прозрачности финансовой системы и уменьшение коррупционных рисков. Также это должно стать дополнительным импульсом для интеграции в европейское финансовое пространство, доступа к макрофинансовой помощи ЕС и стимулом для экспорта ИТ-услуг, что может добавить до 0,3% ВВП по паритету покупательной способности в первый год после запуска SEPA-переводов.

В Министерстве финансов подчеркнули, что вступление в SEPA является важным шагом на пути европейской интеграции Украины и расширения возможностей для граждан и бизнеса.

