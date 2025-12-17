Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літинський районний суд Вінницької області розглянув справу № 137/1388/25 щодо солдата, якого звинувачують у дезертирстві – самовільному залишенні військової частини під час воєнного стану з метою ухилення від служби.

Обвинувачений скаржився на психологічний стан

За даними справи, солдат не повернувся до військової частини після відпустки за станом здоров’я. Він залишався вдома в селі Літинка і не виконував обов’язки військової служби.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що добровільно пішов на службу до Десантно-штурмових військ у березні 2023 року, залишивши вдома дружину та малолітню дочку. За його словами, під час бойових дій у районі міста Бахмут, він зазнав фізичного та психологічного навантаження, отримав контузію і проблеми зі здоров’ям, через що був на 30-денній відпустці. Після її закінчення повідомив командування, що не може повернутися на службу. Він усвідомлював протиправність своїх дій, але психологічно не був готовий продовжувати службу.

Захисник обвинуваченого, зазначив, що той страждає на так званий «синдром страху воювання», і що його дії були викликані психологічним станом. При цьому він підкреслив, що обвинувачений щиро кається, визнає провину та добровільно зізнався у скоєному, а також просив суд призначити мінімальне покарання у межах передбаченого законом строку – 5 років позбавлення волі.

Рішення суду

Суд, врахувавши щире каяття обвинуваченого та його позитивну характеристику, призначив йому 5 років позбавлення волі. Відбувати покарання він почне з моменту набрання вироком законної сили. Час перебування під вартою зараховано у строк відбуття покарання.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Літинський районний суд протягом 30 днів з моменту проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.