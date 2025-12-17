Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Литинский районный суд Винницкой области рассматривал дело № 137/1388/25 в отношении солдата, обвиняемого в дезертирстве — самовольном оставлении воинской части во время военного положения с целью уклонения от службы.

Обвиняемый жаловался на психологическое состояние

Согласно материалам дела, солдат не вернулся в воинскую часть после отпуска по состоянию здоровья. Он оставался дома в селе Литинка и не выполнял обязанности военной службы.

Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что добровольно поступил на службу в Десантно-штурмовые войска в марте 2023 года, оставив дома жену и малолетнюю дочь. По его словам, во время боевых действий в районе города Бахмут он подвергся физической и психологической нагрузке, получил контузию и проблемы со здоровьем, из-за чего находился в 30-дневном отпуске. После его окончания он сообщил командованию, что не может вернуться на службу. Он осознавал противоправность своих действий, но психологически не был готов продолжать службу.

Защитник обвиняемого отметил, что тот страдает так называемым «синдромом страха воевать» и что его действия были вызваны психологическим состоянием. При этом он подчеркнул, что обвиняемый искренне раскаивается, признает вину и добровольно признался в содеянном, а также просил суд назначить минимальное наказание в пределах предусмотренного законом срока — 5 лет лишения свободы.

Решение суда

Суд, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и его положительную характеристику, назначил ему 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он начнет с момента вступления приговора в законную силу. Время пребывания под стражей засчитано в срок отбывания наказания.

Приговор может быть обжалован в Винницкий апелляционный суд через Литинский районный суд в течение 30 дней со дня оглашения.

