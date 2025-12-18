Алкоголь, карате і закуски – у Вірджинії єнот став підозрюваним у серії проникнень до громадських будівель

Єнот, який напився алкоголю у магазині, міг «навести лад» у студії карате та DMV.

У штаті Вірджинія єнота, який раніше проник до магазину алкогольних напоїв і був виявлений там у непритомному стані, підозрюють у нових інцидентах. Про це повідомили в службі контролю за тваринами округу Гановер, пише ВВС.

За словами співробітниці служби Саманти Мартін, є підстави вважати, що той самий єнот міг потрапити до розташованої поруч студії карате, а також до місцевого відділення Департаменту транспортних засобів США (DMV), де, ймовірно, з’їв залишені перекуси.

«За попередньою інформацією, це вже третій випадок проникнення, до якого він може бути причетний», — зазначила Мартін.

Єнота вперше виявили у ванній кімнаті магазину алкогольних напоїв у місті Ешленд через два дні після Дня подяки. Тварина перебувала у стані сильного сп’яніння після того, як випила алкоголь з полиць магазину. Після того як єнот прийшов до тями, його випустили назад у дику природу.

Саманта Мартін зауважила, що, ймовірно, це лише питання часу, коли єнот знову проникне до чергової будівлі.

«Це не перший раз, коли він потрапляє в одну з будівель. Він був у студії карате. Я думаю, що він проник у Департамент реєстрації транспортних засобів і одного разу з’їв частину їхніх закусок», — сказала вона.

