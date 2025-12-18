  1. У світі

Алкоголь, карате і закуски – у Вірджинії єнот став підозрюваним у серії проникнень до громадських будівель

21:06, 18 грудня 2025
Єнот, який напився алкоголю у магазині, міг «навести лад» у студії карате та DMV.
Алкоголь, карате і закуски – у Вірджинії єнот став підозрюваним у серії проникнень до громадських будівель
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Вірджинія єнота, який раніше проник до магазину алкогольних напоїв і був виявлений там у непритомному стані, підозрюють у нових інцидентах. Про це повідомили в службі контролю за тваринами округу Гановер, пише ВВС.

За словами співробітниці служби Саманти Мартін, є підстави вважати, що той самий єнот міг потрапити до розташованої поруч студії карате, а також до місцевого відділення Департаменту транспортних засобів США (DMV), де, ймовірно, з’їв залишені перекуси.

«За попередньою інформацією, це вже третій випадок проникнення, до якого він може бути причетний», — зазначила Мартін.

Єнота вперше виявили у ванній кімнаті магазину алкогольних напоїв у місті Ешленд через два дні після Дня подяки. Тварина перебувала у стані сильного сп’яніння після того, як випила алкоголь з полиць магазину. Після того як єнот прийшов до тями, його випустили назад у дику природу.

Саманта Мартін зауважила, що, ймовірно, це лише питання часу, коли єнот знову проникне до чергової будівлі.

«Це не перший раз, коли він потрапляє в одну з будівель. Він був у студії карате. Я думаю, що він проник у Департамент реєстрації транспортних засобів і одного разу з’їв частину їхніх закусок», — сказала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у США єнот увірвався до алкогольного магазину, напився і заснув у туалеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]